https://ria.ru/20250921/ssha-2043346653.html

Президент Туркмении отправился в США на сессию Генассамблеи ООН

Президент Туркмении отправился в США на сессию Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2025

Президент Туркмении отправился в США на сессию Генассамблеи ООН

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное агентство TDH. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T15:15:00+03:00

2025-09-21T15:15:00+03:00

2025-09-21T15:16:00+03:00

в мире

туркмения

сша

россия

сердар бердымухамедов

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017820060_0:223:3102:1968_1920x0_80_0_0_e045afe5351129296c51add62d41967b.jpg

АШХАБАД, 21 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное агентство TDH. "Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочей поездкой в Соединенные Штаты Америки для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20250921/politico-2043311235.html

туркмения

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, туркмения, сша, россия, сердар бердымухамедов , сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон