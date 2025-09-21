https://ria.ru/20250921/ssha-2043346653.html
Президент Туркмении отправился в США на сессию Генассамблеи ООН
Президент Туркмении отправился в США на сессию Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2025
Президент Туркмении отправился в США на сессию Генассамблеи ООН
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное агентство TDH. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T15:15:00+03:00
2025-09-21T15:15:00+03:00
2025-09-21T15:16:00+03:00
в мире
туркмения
сша
россия
сердар бердымухамедов
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017820060_0:223:3102:1968_1920x0_80_0_0_e045afe5351129296c51add62d41967b.jpg
АШХАБАД, 21 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное агентство TDH. "Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочей поездкой в Соединенные Штаты Америки для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250921/politico-2043311235.html
туркмения
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017820060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7c733001e499d306d70107511c3c5ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, сша, россия, сердар бердымухамедов , сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Туркмения, США, Россия, Сердар Бердымухамедов , Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Президент Туркмении отправился в США на сессию Генассамблеи ООН
Президент Туркмении Бердымухамедов отправился в США на 80-ю сессию ГА ООН