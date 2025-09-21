Президент Туркмении отправился в США на сессию Генассамблеи ООН

Рейтинг@Mail.ru
15:15 21.09.2025 (обновлено: 15:16 21.09.2025)
АШХАБАД, 21 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное агентство TDH. "Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочей поездкой в Соединенные Штаты Америки для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
в мире, туркмения, сша, россия, сердар бердымухамедов , сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Туркмения, США, Россия, Сердар Бердымухамедов , Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 21 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное агентство TDH.
"Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочей поездкой в Соединенные Штаты Америки для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
В миреТуркменияСШАРоссияСердар БердымухамедовСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
