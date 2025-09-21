Рейтинг@Mail.ru
В США сделали дерзкое заявление в адрес России после инцидента с МиГ-31
10:21 21.09.2025 (обновлено: 16:55 21.09.2025)
В США сделали дерзкое заявление в адрес России после инцидента с МиГ-31
В США сделали дерзкое заявление в адрес России после инцидента с МиГ-31 - РИА Новости, 21.09.2025
В США сделали дерзкое заявление в адрес России после инцидента с МиГ-31
Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии. РИА Новости, 21.09.2025
в мире
эстония
россия
сша
нато
миг-31
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии."Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию альянса", — утверждается в публикации.В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сказал, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
эстония
россия
сша
в мире, эстония, россия, сша, нато, миг-31
В мире, Эстония, Россия, США, НАТО, МиГ-31
В США сделали дерзкое заявление в адрес России после инцидента с МиГ-31

Миссия США при НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-31
Истребители МиГ-31. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии.
"Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию альянса", — утверждается в публикации.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31
Вчера, 16:46
В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сказал, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31
В миреЭстонияРоссияСШАНАТОМиГ-31
 
 
