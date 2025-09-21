https://ria.ru/20250921/ssha-2043285055.html

В США "обезумевший" мужчина открыл стрельбу на свадьбе

В США "обезумевший" мужчина открыл стрельбу на свадьбе

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный, ворвавшийся на свадьбу в загородном клубе в штате... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T06:03:00+03:00

2025-09-21T06:03:00+03:00

2025-09-21T06:06:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный, ворвавшийся на свадьбу в загородном клубе в штате Нью-Хэмпшир, сообщает газета New York Post. "В субботу вечером обезумевший вооруженный мужчина ворвался на свадьбу в загородном клубе Нью-Хэмпшира и открыл огонь, в результате чего один человек погиб, и несколько получили ранения", - пишет издание. Газета отмечает, что одного человека доставили в больницу с огнестрельным ранением, в то время как по меньшей мере шесть других госпитализировали с травмами, возникшими в результате хаоса после стрельбы. Нападавший был задержан полицией, его цели выясняются, заключает издание.

