В США "обезумевший" мужчина открыл стрельбу на свадьбе - РИА Новости, 21.09.2025
06:03 21.09.2025 (обновлено: 06:06 21.09.2025)
В США "обезумевший" мужчина открыл стрельбу на свадьбе
В США "обезумевший" мужчина открыл стрельбу на свадьбе
В США "обезумевший" мужчина открыл стрельбу на свадьбе

NYP: в США неизвестный открыл стрельбу на свадьбе, один человек погиб

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный, ворвавшийся на свадьбу в загородном клубе в штате Нью-Хэмпшир, сообщает газета New York Post.
"В субботу вечером обезумевший вооруженный мужчина ворвался на свадьбу в загородном клубе Нью-Хэмпшира и открыл огонь, в результате чего один человек погиб, и несколько получили ранения", - пишет издание.
Газета отмечает, что одного человека доставили в больницу с огнестрельным ранением, в то время как по меньшей мере шесть других госпитализировали с травмами, возникшими в результате хаоса после стрельбы.
Нападавший был задержан полицией, его цели выясняются, заключает издание.
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
