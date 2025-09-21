https://ria.ru/20250921/soldaty-2043307224.html

Солдаты в скандинавских странах пожаловались на униформу

21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Скандинавские солдаты жалуются на низкое качество новой униформы стоимостью по 1,53 тысячи долларов за комплект, форма слишком жаркая для использования на открытом воздухе, быстро рвётся и выцветает, пишет журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС. По данным журнала, речь идёт о единой боевой униформе, совместно разработанной и закупленной для солдат из Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Отмечается, что она была впервые введена в эксплуатацию в январе текущего года, стоимость одного комплекта составляет 15 тысяч норвежских крон (1,53 тысячи долларов). Как сообщила изданию руководитель проекта разработки униформы Вероника Энг, о проблемах с её качеством и ошибках в пошиве ей стало известно ещё около шести месяцев назад. "Большинство солдат... обнаруживали дыры в форме или её разрывы. У некоторых прошло всего несколько недель после того, как им выдали абсолютно новую униформу, прежде чем в ней были замечены первые дыры. Уже известно, что гарнизонная форма выцветает... По словам солдат, это касается подавляющего большинства... Помимо того, что гарнизонная форма рвётся, солдаты отмечают, что полевая форма часто становится слишком жаркой для использования на открытом воздухе, даже при минусовых температурах в Финнмарке", - говорится в сообщении. Журнал пишет, что в ходе тестирования униформы перед вводом её в эксплуатацию не было обнаружено особенностей, указывающих на потенциальные проблемы с качеством. Сами солдаты заявили изданию, что дыры появляются слишком быстро, и военнослужащие вынуждены их зашивать, форма изнашивается быстрее, чем должна прослужить. Согласно Forsvarets forum, работа по внесению корректировок в конструкцию униформы уже началась.

