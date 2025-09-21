https://ria.ru/20250921/sobaka-2043281760.html

Кинолог рассказал, как правильно подготовить собаку к поездке в машине

Кинолог рассказал, как правильно подготовить собаку к поездке в машине - РИА Новости, 21.09.2025

Кинолог рассказал, как правильно подготовить собаку к поездке в машине

Перевозка собаки в машине может стать одним из самых сложных моментов во владении питомцем, в этом вопросе нужно придерживаться чётких правил и не... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T03:35:00+03:00

2025-09-21T03:35:00+03:00

2025-09-21T03:35:00+03:00

общество

россия

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147244/31/1472443118_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ffd225c95c0d1f5f78999b2aac2f6484.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Перевозка собаки в машине может стать одним из самых сложных моментов во владении питомцем, в этом вопросе нужно придерживаться чётких правил и не ориентироваться на сцены из фильмов или ролики из социальных сетей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "В случае с детьми родители подходят к путешествию на машине довольно серьёзно. Во многом это стало возможным благодаря строгой системе штрафов. В ситуации с собаками ограничения как бы есть, но на деле соблюдаются они не столь строго, поскольку просто нет единого закона, регулирующего перевозку. Однако это не повод игнорировать правила безопасности", - сказал Голубев. Он назвал сомнительной затею посадить собаку в транспорт без предварительной подготовки – у животного может просто не выдержать вестибулярный аппарат, кроме того, это чревато лишним стрессом. Даже к поездкам на короткие расстояния питомца лучше приучать ещё в раннем возрасте, постепенно увеличивая время поездки. Самый первый раз стоит и вовсе дать щенку просто обнюхать салон и всё внимательно изучить внутри автомобиля, посоветовал кинолог. Голубев также рассказал о некоторых правилах, которых стоит придерживаться непосредственно перед поездкой. Так, кормить собаку нужно не менее чем за пару часов, а при возможности перед посадкой в машину сходить на интенсивную прогулку, чтобы питомец был немного уставшим. Также стоит сводить собаку в туалет, на всякий случай застелить салон или переноску впитывающими пелёнками и обязательно запастись поилкой с водой. По словам кинолога, строгих правил, как перевозить собаку, нет, но нужно учитывать, что по российским законам поездка с питомцем приравнивается к перевозке грузов. Это значит, что собака не должна загораживать вид, мешать движению, создавать аварийные ситуации. "Крупную собаку лучше разместить в багажном отделении в просторной переноске. Или, если машина позволяет, разделить багажное отделение от салона решёткой. Небольшую собаку можно перевозить на заднем сидении с помощью специального ремня безопасности, который выглядит как шлейка и крепится к сиденью. Предварительно застелите его нескользящими пелёнками", - рассказал президент РКФ. Привычку собак высовываться из окна во время движения он назвал небезопасной – так питомец рискует получить травму, занести инфекцию или посторонний предмет в глаз. Кроме того, также в целях безопасности лучше не разрешать любимцу перемещаться внутри салона. Если животное начинает беспокоиться и суетиться, Голубев предложил сделать остановку, выйти на прогулку, предложить воду. В целом, по его словам, рекомендовано останавливаться раз в три часа. Во время дальних поездок по России необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт, напомнил кинолог. При поездке за границу нужно будет также оформить ветеринарное свидетельство по форме №1 и чипировать питомца. Кроме того, не лишним будет изучить местные законы о перевозке животных. Они могут серьёзно отличаться от российских, например, кое-где можно получить серьёзный штраф за непристёгнутую собаку. "Если вы оставите животное одного в машине, это грозит штрафом. В случае гибели собаки в салоне по вине хозяина вам грозит уголовная ответственность. Уголовное дело будет возбуждено по статье "Жестокое обращение с животными", - добавил Голубев.

https://ria.ru/20250914/kinolog-2041766601.html

https://ria.ru/20250907/schenki-2040233382.html

https://ria.ru/20250831/sobaka-2038606636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)