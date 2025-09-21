Рейтинг@Mail.ru
По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 21.09.2025 (обновлено: 18:53 21.09.2025)
По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело
По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по фактам атак украинских боевиков на населенные пункты Запорожской области, в результате которых погиб один человек и 12 ранены,... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по фактам атак украинских боевиков на населенные пункты Запорожской области, в результате которых погиб один человек и 12 ранены, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России по фактам атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105; частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105; частью 2 статьи 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство, умышленное повреждение и уничтожение имущества)", - сказала Петренко.По данным следствия, 21 сентября украинские боевики, исполняя приказы вышестоящих командиров, произвели прицельные обстрелы с применением артиллерийского вооружения жилых домов, гражданских и социальных объектов в Васильевке, Каменке-Днепровском и Токмаке Запорожской области."В результате обстрелов в городе Васильевке погиб один человек и не менее 12 мирных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены жилые дома, а также иные гражданские объекты", - подчеркнула Петренко.Кроме того, официальный представитель СК отметил, что ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также украинских боевиков, отдавших и исполнивших приказы, для их последующего привлечения к уголовной ответственности.
По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело

СК: по фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ. 21 сентября 2025
Поврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ. 21 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Поврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ. 21 сентября 2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по фактам атак украинских боевиков на населенные пункты Запорожской области, в результате которых погиб один человек и 12 ранены, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России по фактам атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105; частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105; частью 2 статьи 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство, умышленное повреждение и уничтожение имущества)", - сказала Петренко.
По данным следствия, 21 сентября украинские боевики, исполняя приказы вышестоящих командиров, произвели прицельные обстрелы с применением артиллерийского вооружения жилых домов, гражданских и социальных объектов в Васильевке, Каменке-Днепровском и Токмаке Запорожской области.
"В результате обстрелов в городе Васильевке погиб один человек и не менее 12 мирных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены жилые дома, а также иные гражданские объекты", - подчеркнула Петренко.
Кроме того, официальный представитель СК отметил, что ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также украинских боевиков, отдавших и исполнивших приказы, для их последующего привлечения к уголовной ответственности.
