По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело

2025-09-21T18:36:00+03:00

2025-09-21T18:36:00+03:00

2025-09-21T18:53:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по фактам атак украинских боевиков на населенные пункты Запорожской области, в результате которых погиб один человек и 12 ранены, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России по фактам атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105; частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105; частью 2 статьи 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство, умышленное повреждение и уничтожение имущества)", - сказала Петренко.По данным следствия, 21 сентября украинские боевики, исполняя приказы вышестоящих командиров, произвели прицельные обстрелы с применением артиллерийского вооружения жилых домов, гражданских и социальных объектов в Васильевке, Каменке-Днепровском и Токмаке Запорожской области."В результате обстрелов в городе Васильевке погиб один человек и не менее 12 мирных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены жилые дома, а также иные гражданские объекты", - подчеркнула Петренко.Кроме того, официальный представитель СК отметил, что ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также украинских боевиков, отдавших и исполнивших приказы, для их последующего привлечения к уголовной ответственности.

