Рейтинг@Mail.ru
Выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 21.09.2025 (обновлено: 21:05 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/siriya-2043363825.html
Выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября
Выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября - РИА Новости, 21.09.2025
Выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября
Первые выборы в Народное собрание (парламент) Сирии после завершения правления бывшего президента республики Башара Асада пройдут 5 октября, говорится в... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:00:00+03:00
2025-09-21T21:05:00+03:00
сирия
в мире
ахмед аш-шараа
башар асад
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Первые выборы в Народное собрание (парламент) Сирии после завершения правления бывшего президента республики Башара Асада пройдут 5 октября, говорится в сообщении Высшей комиссии по выборам в ее Telegram-канале."Выборы в Народное собрание в избирательных округах во всех провинциях Сирии состоятся в воскресенье, 13-го числа месяца рабиа ас-Сани 1447 года по мусульманскому календарю, что соответствует дате 5 октября 2025 года", - отмечается в сообщении.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Сирии в июле 2024 года во время правления экс-президента Башара Асада, но уже в конце января 2025 года новые власти страны распустили парламент. Конституционная декларация Сирии, подписанная президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, предусматривает, что новый парламент будет выполнять функции временного до принятия постоянной конституции и проведения всеобщих выборов. Парламент будет отвечать за формирование нового законодательства и содействовать в создании конституции страны.Окончательная версия временной избирательной системы для Народного собрания Сирии была подготовлена в конце июля. Наиболее значимым изменением стало увеличение числа депутатских мест с планировавшихся 150 до 210, при этом 70 из 210 парламентариев будут назначены временным президентом страны.После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года новое руководство страны изначально объявило, что сократит число парламентариев с 250 до 150. При этом, согласно новой избирательной системе, будет обеспечено участие в составе парламента не менее 20% женщин. Кроме того, избирком распределил места в новом парламенте по провинциям. Больше всего - 32 места - досталось северной столице Сирии Алеппо.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250921/netanjahu-2043351575.html
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, в мире, ахмед аш-шараа, башар асад, дамаск (город)
Сирия, В мире, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад, Дамаск (город)
Выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября

Первые после Асада выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Первые выборы в Народное собрание (парламент) Сирии после завершения правления бывшего президента республики Башара Асада пройдут 5 октября, говорится в сообщении Высшей комиссии по выборам в ее Telegram-канале.
"Выборы в Народное собрание в избирательных округах во всех провинциях Сирии состоятся в воскресенье, 13-го числа месяца рабиа ас-Сани 1447 года по мусульманскому календарю, что соответствует дате 5 октября 2025 года", - отмечается в сообщении.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Сирии в июле 2024 года во время правления экс-президента Башара Асада, но уже в конце января 2025 года новые власти страны распустили парламент. Конституционная декларация Сирии, подписанная президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, предусматривает, что новый парламент будет выполнять функции временного до принятия постоянной конституции и проведения всеобщих выборов. Парламент будет отвечать за формирование нового законодательства и содействовать в создании конституции страны.
Окончательная версия временной избирательной системы для Народного собрания Сирии была подготовлена в конце июля. Наиболее значимым изменением стало увеличение числа депутатских мест с планировавшихся 150 до 210, при этом 70 из 210 парламентариев будут назначены временным президентом страны.
После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года новое руководство страны изначально объявило, что сократит число парламентариев с 250 до 150. При этом, согласно новой избирательной системе, будет обеспечено участие в составе парламента не менее 20% женщин. Кроме того, избирком распределил места в новом парламенте по провинциям. Больше всего - 32 места - досталось северной столице Сирии Алеппо.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с Сирией
Вчера, 15:37
 
СирияВ миреАхмед аш-ШарааБашар АсадДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала