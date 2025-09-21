https://ria.ru/20250921/siriya-2043363825.html

Выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября

Выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября - РИА Новости, 21.09.2025

Выборы депутатов в парламент Сирии пройдут 5 октября

Первые выборы в Народное собрание (парламент) Сирии после завершения правления бывшего президента республики Башара Асада пройдут 5 октября, говорится в... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T17:00:00+03:00

2025-09-21T17:00:00+03:00

2025-09-21T21:05:00+03:00

сирия

в мире

ахмед аш-шараа

башар асад

дамаск (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg

ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Первые выборы в Народное собрание (парламент) Сирии после завершения правления бывшего президента республики Башара Асада пройдут 5 октября, говорится в сообщении Высшей комиссии по выборам в ее Telegram-канале."Выборы в Народное собрание в избирательных округах во всех провинциях Сирии состоятся в воскресенье, 13-го числа месяца рабиа ас-Сани 1447 года по мусульманскому календарю, что соответствует дате 5 октября 2025 года", - отмечается в сообщении.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Сирии в июле 2024 года во время правления экс-президента Башара Асада, но уже в конце января 2025 года новые власти страны распустили парламент. Конституционная декларация Сирии, подписанная президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, предусматривает, что новый парламент будет выполнять функции временного до принятия постоянной конституции и проведения всеобщих выборов. Парламент будет отвечать за формирование нового законодательства и содействовать в создании конституции страны.Окончательная версия временной избирательной системы для Народного собрания Сирии была подготовлена в конце июля. Наиболее значимым изменением стало увеличение числа депутатских мест с планировавшихся 150 до 210, при этом 70 из 210 парламентариев будут назначены временным президентом страны.После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года новое руководство страны изначально объявило, что сократит число парламентариев с 250 до 150. При этом, согласно новой избирательной системе, будет обеспечено участие в составе парламента не менее 20% женщин. Кроме того, избирком распределил места в новом парламенте по провинциям. Больше всего - 32 места - досталось северной столице Сирии Алеппо.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250921/netanjahu-2043351575.html

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, в мире, ахмед аш-шараа, башар асад, дамаск (город)