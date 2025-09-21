https://ria.ru/20250921/sinoptik-2043327403.html

Синоптик рассказал, где на следующих выходных сформируется снежный покров

Синоптик рассказал, где на следующих выходных сформируется снежный покров - РИА Новости, 21.09.2025

Синоптик рассказал, где на следующих выходных сформируется снежный покров

Временный снежный покров сформируется местами на следующих выходных на северо-востоке Европейской территории России, на Полярном Урале и на западе Югры, сообщил РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Временный снежный покров сформируется местами на следующих выходных на северо-востоке Европейской территории России, на Полярном Урале и на западе Югры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в следующие выходные прогноз окажется на развилке, и не исключено развитие неблагоприятного сценария погоды. "Временный снежный покров местами сформируется на северо-востоке Европейской территории России - Коми, Ненецкий автономный округ, на Полярном Урале и на западе Югры, где по ночам столбики минимальных термометров будут уходить в "минус" с образованием на дорогах тонкой корки льда", - рассказал Тишковец. По его словам, образовавшийся в Поволжье в середине недели на волне холодного атмосферного фронта частный циклон, вдохнув в себя арктический воздух, регенерирует, начнёт набирать мощь и повернёт вспять – станет смещаться к Мещёре. Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе: в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской и Кировской областях - а в субботу в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России: в Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Московской, Тульской и Вологодской областях - к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега. Возможно, что локально часть осадков в смешанном агрегатном состоянии к воскресенью может добраться до севера Черноземья и даже зацепить юго-запад ЦФО. "Станут ли москвичи свидетелями мозаичного и скоротечного падения "белых мух" в выходные с безусловным мгновенным таянием их на земле – вопрос риторический, но гипотетически такая вероятность существует: 30% - за, 70% - против. Ситуация детально прояснится к концу рабочей недели", - добавил синоптик.

