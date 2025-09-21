https://ria.ru/20250921/sinoptik-2043320601.html
В Москве в понедельник может быть побит рекорд тепла
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздух в понедельник в Москве может прогреться до плюс 27, возможно установление нового рекорда тепла для 22 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, предстоящая неделя, несмотря на то, что в понедельник начинается астрономическая осень, в Москве стартует с солнечной, сухой и по-июльски теплой погоды. "Ближайшая ночь будет по-летнему теплой, не ниже плюс 12 - плюс 15, а в дневные часы, в последний раз в этом году, воздух разогреется до плюс 24 - плюс 27, что аномально и на 10 градусов выше климатической нормы. Мало того, это даже на 2-3 градуса теплее многолетней нормы июля. И это еще не все – есть вероятность повтора или даже превышения рекорда тепла для 22 сентября, который держится с 2018 года, когда в этот день в столице было плюс 26,1", - рассказал Тишковец.
