Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Венгрию каждый день пытается втянуть в конфликт Украина и втолкнуть Брюссель, задачей венгерской внешней политики является противодействие этому давлению, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Мы живём по соседству с войной, по соседству с такой войной, в которую нас пытается втянуть с востока Украина и втолкнуть с запада Брюссель. И каждый день надо предпринимать усилия, чтобы не втянули и не втолкнули. Чем дольше продолжается война, тем больше подобных провокаций и попыток втянуть, втолкнуть нас. И их необходимо ежедневно предотвращать", - сказал Сийярто в эфире радио Ultrahang.
Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт является "проблемой для беспрепятственной реализации европейской военной стратегии", и из-за этого подвергается угрозам и провокациям.
«
"Сегодня многие западноевропейские политики своей деятельностью скорее указывают в сторону эскалации войны, это утверждение - не преувеличение", - добавил он.
По словам Сийярто, западноевропейские политики не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, поскольку тогда им придется нести ответственность за многолетнюю провальную политику.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.