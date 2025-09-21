https://ria.ru/20250921/sijjarto-2043368282.html

Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт, заявил Сийярто

Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.09.2025

Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт, заявил Сийярто

Венгрию каждый день пытается втянуть в конфликт Украина и втолкнуть Брюссель, задачей венгерской внешней политики является противодействие этому давлению,... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T17:37:00+03:00

2025-09-21T17:37:00+03:00

2025-09-21T17:37:00+03:00

в мире

венгрия

украина

брюссель

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_73f3095f7d6928492a2c9f8897b4b478.jpg

БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Венгрию каждый день пытается втянуть в конфликт Украина и втолкнуть Брюссель, задачей венгерской внешней политики является противодействие этому давлению, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы живём по соседству с войной, по соседству с такой войной, в которую нас пытается втянуть с востока Украина и втолкнуть с запада Брюссель. И каждый день надо предпринимать усилия, чтобы не втянули и не втолкнули. Чем дольше продолжается война, тем больше подобных провокаций и попыток втянуть, втолкнуть нас. И их необходимо ежедневно предотвращать", - сказал Сийярто в эфире радио Ultrahang. Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт является "проблемой для беспрепятственной реализации европейской военной стратегии", и из-за этого подвергается угрозам и провокациям. "Сегодня многие западноевропейские политики своей деятельностью скорее указывают в сторону эскалации войны, это утверждение - не преувеличение", - добавил он. По словам Сийярто, западноевропейские политики не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, поскольку тогда им придется нести ответственность за многолетнюю провальную политику. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20250603/orban-2020577789.html

https://ria.ru/20250415/vengrija-2011424421.html

венгрия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто