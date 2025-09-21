https://ria.ru/20250921/shturm-2043286573.html
ВСУ начали бросать на штурм в Сумской области специалистов по РЭБ
ВСУ начали бросать на штурм в Сумской области специалистов по РЭБ - РИА Новости, 21.09.2025
ВСУ начали бросать на штурм в Сумской области специалистов по РЭБ
ВСУ в Сумской области начали бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ в Сумской области начали бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Согласно показаниям пленного, командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", - сказал собеседник агентства. По его словам, по запросу командиров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков происходит доукомплектование боевых групп личным составом смежных бригад: 71-й отдельной егерской бригады, 156-й отдельной механизированной бригады и других, действующих на направлении.
сумская область
Новости
