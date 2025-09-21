https://ria.ru/20250921/shkola-2043409211.html

Атакованную дронами ВСУ школу в Форосе переводят на дистанционное обучение

2025-09-21T23:11:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Школу в поселке Форос на южном берегу Крыма, попавшую под удар БПЛА, переведут на дистанционное обучение, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали, число погибших уточняется после удара вражеских БПЛА на южном берегу Крыма, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке."Нахожусь в Форосе. Все службы на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

