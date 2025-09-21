Детей из аварийной школы в Татарске переведут в другое учебное заведение

https://ria.ru/20250921/shkola-2043296154.html
НОВОСИБИРСК, 21 сен - РИА Новости. Детей из школы №5 города Татарска Новосибирской области, здание которой частично обрушилось в воскресенье, переведут в другую школу, сообщили в областном министерстве образования. Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в Татарске обрушилась часть школы, по предварительным данным, пострадавших нет: людей в здании не было. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". "С 22 сентября все 210 обучающихся школы №5 в Татарске будут переведены в школу №9, располагающуюся в шаговой доступности", - говорится в распространённом властями комментарии минобра региона. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на место происшествия для оценки ситуации и принятия оперативных решений направляется министр образования региона Мария Жафярова. "По информации администрации Татарского муниципального округа, здание муниципального бюджетного учреждения образования средняя общеобразовательная школа №5 построено в 1937 году, в момент обрушения в здании людей не было, пострадавших нет. Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся", - констатировали власти. В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципального округа, решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией. В минобре добавили, что в настоящее время по государственной программе Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в Татарске строится здание школы на 550 мест.
