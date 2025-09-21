СК возбудил дело после частичного обрушения здания школы в Татарске
СК возбудил дело после частичного обрушения здания школы в Новосибирской области
© РИА Новости / Прокуратура Новосибирской области | Перейти в медиабанкЧастично обрушившееся здание школы №5 в Татарске Новосибирской области
Частично обрушившееся здание школы №5 в Татарске Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "халатность" после обрушения части двухэтажного здания школы 1937 года постройки в городе Татарске Новосибирской области, сообщили журналистам в СУСК по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что утром в воскресенье часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области, по предварительным данным, пострадавших нет: людей в здании не было.
«
"В городе Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы №5, никто не пострадал. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В следственном управлении уточнили, что уголовное дело пока возбуждено по статье "Халатность" (статья 293 УК РФ).
"В настоящее время место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении", - рассказали в СУСК.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.