В Новосибирской области обрушилась часть здания школы

В Новосибирской области обрушилась часть здания школы

НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. В Татарске обрушилась часть здания школы, сообщило управление МЧС по Новосибирской области. "В 10:40 (6:40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 Татарска. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей в ней не было", — говорится в заявлении. На месте ЧП работают спецслужбы. Туда также выехал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора. Организована проверка. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.По данным на сайте школы, образовательное учреждение открыли в феврале — марте 1937 года. Во время Великой Отечественной войны в этом здании находились военные казармы.

