Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 21.09.2025 (обновлено: 16:50 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/shkola-2043288610.html
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы - РИА Новости, 21.09.2025
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы
В Татарске обрушилась часть здания школы, сообщило управление МЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T07:40:00+03:00
2025-09-21T16:50:00+03:00
происшествия
татарск
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043294579_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_643c0b502fb4a26a0a74428918b5703a.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. В Татарске обрушилась часть здания школы, сообщило управление МЧС по Новосибирской области. "В 10:40 (6:40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 Татарска. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей в ней не было", — говорится в заявлении. На месте ЧП работают спецслужбы. Туда также выехал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора. Организована проверка. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.По данным на сайте школы, образовательное учреждение открыли в феврале — марте 1937 года. Во время Великой Отечественной войны в этом здании находились военные казармы.
https://ria.ru/20250921/shkola-2043296154.html
https://ria.ru/20250920/shkola-2043250031.html
татарск
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обрушенная часть здания школы 1937 года постройки в Татарске Новосибирской области
Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено после обрушения части двухэтажного здания школы 1937 года постройки в Татарске Новосибирской области, сообщает региональный СК
2025-09-21T07:40
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043294579_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cb453806abd07156fef43b876d7fedd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, татарск, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Татарск, Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы

В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы

Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. В Татарске обрушилась часть здания школы, сообщило управление МЧС по Новосибирской области.
"В 10:40 (6:40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 Татарска. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей в ней не было", — говорится в заявлении.
Здание частично обрушившейся школы в Татарске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Детей из аварийной школы в Татарске переведут в другое учебное заведение
09:26
На месте ЧП работают спецслужбы. Туда также выехал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора. Организована проверка. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.
По данным на сайте школы, образовательное учреждение открыли в феврале — марте 1937 года. Во время Великой Отечественной войны в этом здании находились военные казармы.
Сотрудники спасательных служб около здания школы, в котором произошло обрушение строительных конструкций во время ремонта, на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Площадь обрушений в школе в Москве составила 18 квадратных метров
Вчера, 21:03
 
ПроисшествияТатарскНовосибирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала