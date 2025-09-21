https://ria.ru/20250921/shkola-2043288610.html
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы - РИА Новости, 21.09.2025
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы
В Татарске обрушилась часть здания школы, сообщило управление МЧС по Новосибирской области.
НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. В Татарске обрушилась часть здания школы, сообщило управление МЧС по Новосибирской области. "В 10:40 (6:40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 Татарска. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей в ней не было", — говорится в заявлении. На месте ЧП работают спецслужбы. Туда также выехал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора. Организована проверка. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.По данным на сайте школы, образовательное учреждение открыли в феврале — марте 1937 года. Во время Великой Отечественной войны в этом здании находились военные казармы.
Обрушенная часть здания школы 1937 года постройки в Татарске Новосибирской области
Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено после обрушения части двухэтажного здания школы 1937 года постройки в Татарске Новосибирской области, сообщает региональный СК
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы
