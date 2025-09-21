https://ria.ru/20250921/shebekino-2043306831.html

В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ

В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025

В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ

Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта боеприпаса по территории домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T10:12:00+03:00

2025-09-21T10:12:00+03:00

2025-09-21T10:20:00+03:00

происшествия

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта боеприпаса по территории домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Снова тяжелые новости… в Шебекино погибла мирная жительница… В результате прилёта боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования семье погибшей", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждение, повреждён автомобиль."Информация о других последствиях уточняется", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины