https://ria.ru/20250921/shebekino-2043306831.html
В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ
В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025
В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ
Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта боеприпаса по территории домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T10:12:00+03:00
2025-09-21T10:12:00+03:00
2025-09-21T10:20:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта боеприпаса по территории домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Снова тяжелые новости… в Шебекино погибла мирная жительница… В результате прилёта боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования семье погибшей", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждение, повреждён автомобиль."Информация о других последствиях уточняется", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ
В Шебекино женщина погибла из-за прилета боеприпаса