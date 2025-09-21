Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ
10:12 21.09.2025 (обновлено: 10:20 21.09.2025)
В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ
В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025
В Шебекино женщина погибла при обстреле ВСУ
Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта боеприпаса по территории домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта боеприпаса по территории домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Снова тяжелые новости… в Шебекино погибла мирная жительница… В результате прилёта боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования семье погибшей", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждение, повреждён автомобиль."Информация о других последствиях уточняется", - добавил Гладков.
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате прилёта боеприпаса по территории домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Снова тяжелые новости… в Шебекино погибла мирная жительница… В результате прилёта боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования семье погибшей", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждение, повреждён автомобиль.
"Информация о других последствиях уточняется", - добавил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
