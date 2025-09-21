https://ria.ru/20250921/shatdaun-2043362962.html

В сенате США назвали единственный способ избежать шатдауна

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются единственным способом избежать шатдауна в стране с 1 октября."Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей - ред.) и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна", - сказал Шумер в интервью телеканалу CNN.Он добавил, что в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией.Ранее лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства.Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами.В субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября.Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.

