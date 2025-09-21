https://ria.ru/20250921/shatdaun-2043362962.html
В сенате США назвали единственный способ избежать шатдауна
В сенате США назвали единственный способ избежать шатдауна - РИА Новости, 21.09.2025
В сенате США назвали единственный способ избежать шатдауна
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:53:00+03:00
2025-09-21T16:53:00+03:00
2025-09-21T16:57:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
чак шумер
майк джонсон
шатдаун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются единственным способом избежать шатдауна в стране с 1 октября."Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей - ред.) и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна", - сказал Шумер в интервью телеканалу CNN.Он добавил, что в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией.Ранее лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства.Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами.В субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября.Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
https://ria.ru/20250920/ssha-2043220617.html
https://ria.ru/20250919/tramp-2043106825.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, чак шумер, майк джонсон, шатдаун
В мире, США, Дональд Трамп, Чак Шумер, Майк Джонсон, шатдаун
В сенате США назвали единственный способ избежать шатдауна
Шумер считает, что только переговоры с Трампом помогут избежать шатдауна в США
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются единственным способом избежать шатдауна в стране с 1 октября.
«
"Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей - ред.) и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна", - сказал Шумер в интервью телеканалу CNN.
Он добавил, что в вопросе бюджета США
руководство Республиканской партии в конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией.
Ранее лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства.
Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами.
В субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон
предупредил, что США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.