В сенате США назвали единственный способ избежать шатдауна - РИА Новости, 21.09.2025
16:53 21.09.2025 (обновлено: 16:57 21.09.2025)
В сенате США назвали единственный способ избежать шатдауна
2025-09-21T16:53:00+03:00
2025-09-21T16:57:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
чак шумер
майк джонсон
шатдаун
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются единственным способом избежать шатдауна в стране с 1 октября.&quot;Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей - ред.) и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна&quot;, - сказал Шумер в интервью телеканалу CNN.Он добавил, что в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией.Ранее лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства.Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами.В субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября.Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
сша
в мире, сша, дональд трамп, чак шумер, майк джонсон, шатдаун
В мире, США, Дональд Трамп, Чак Шумер, Майк Джонсон, шатдаун
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются единственным способом избежать шатдауна в стране с 1 октября.
"Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей - ред.) и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна", - сказал Шумер в интервью телеканалу CNN.

США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства
Вчера, 18:27
Он добавил, что в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией.
Ранее лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства.
Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами.
В субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
Трамп допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства
© 2025 МИА «Россия сегодня»
