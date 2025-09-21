Шатилова поддержала просьбу Shaman не оценивать его выступление
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯрослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Анна Шатилова поддержала решение заслуженного артиста России Shaman (Ярослава Дронова) попросить жюри конкурса "Интервидение" не оценивать его номер, назвав это правильным шагом.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. От России выступил певец Shaman. После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
"Хочу поблагодарить и похвалить Ярослава Дронова. Он сделал вначале очень правильное заявление. Ярослав, ты молодец, молодец. Он все правильно сделал", - сказала Шатилова в эфире шоу "Пусть говорят" на "Первом канале".
Артистка также поделилась впечатлениями от конкурса, отметив, что сразу обратила внимание на представителя Вьетнама. По ее словам, молодой артист произвел яркое впечатление и заслуженно получил высокую оценку.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил Россию в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".