Члены жюри "Интервидения" не стали выставлять оценки участнику певцу Shaman - РИА Новости, 21.09.2025
00:31 21.09.2025 (обновлено: 09:56 21.09.2025)
Члены жюри "Интервидения" не стали выставлять оценки участнику певцу Shaman
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Члены жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" не стали выставлять оценки заслуженному артисту РФ, участнику "Интервидения" Ярославу Дронову (Shaman) по его просьбе, передает корреспондент РИА Новости. Shaman после выступления на конкурсе попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. Члены жюри от всех стран-участниц конкурса не стали выставлять Дронову оценки, в таблицах с промежуточными результатами оценены участники из 21 государства. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Члены жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" не стали выставлять оценки заслуженному артисту РФ, участнику "Интервидения" Ярославу Дронову (Shaman) по его просьбе, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman после выступления на конкурсе попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
Члены жюри от всех стран-участниц конкурса не стали выставлять Дронову оценки, в таблицах с промежуточными результатами оценены участники из 21 государства.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
