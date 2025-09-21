https://ria.ru/20250921/sfinks-2043031371.html

"Они ошибались": геолог выдвинул новую теорию о Большом сфинксе

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Большой сфинкс, 20-метровая скульптура у подножия пирамиды Хефрена в Гизе, продолжает подкидывать ученым новые загадки. Специалисты до сих пор даже не понимают толком, когда и кем был построен колоссальный известняковый страж.На днях известный американский геолог Роберт Шох выдвинул интересную гипотезу, которая стала обсуждаемой в научном мире.Тысячи лет до нашей эрыЕгиптология датирует постройку временем правления фараона Хефрена — примерно 4500 лет назад.Впрочем, геолог Роберт Шох считает иначе. По его словам, возраст сооружения на самом деле может достигать 12 тысяч лет.Сфинкс и его выветрившееся основание демонстрируют признаки обильных дождей, которые несовместимы с сухим климатом Сахары, известным в течение последних пяти тысяч лет."По сути, ограждение сфинкса имеет волнообразный профиль с глубокими вертикальными трещинами у основания, — заявляет ученый. — Такая эрозия может возникнуть только в результате обильного поступления осадков, а также внезапных наводнений".Планировал опровергнуть теориюОчень любопытно, что поначалу ученый не придерживался данной точки зрения. Он поехал в 1990 году вместе с независимым египтологом Джоном Энтони Уэстом в экспедицию к пирамидам Хуфу и Хафра.Джон Уэст — известный сторонник версии, что Большой сфинкс в Гизе намного старше официальной датировки."Я думал, что в основном буду опровергать его доводы", — рассказывал Шох.Однако, побывав на месте, ученый кардинально поменял свою точку зрения. Ведь изначально он думал, что эрозия сфинкса вызвана прежде всего ветром. Однако есть два момента, которые все ставят под сомнение.Во-первых, ученый отметил: "Эрозия и выветривание сфинкса не соответствуют засушливым условиям Сахары. Они указывают на то, что климат был гораздо более влажным в прошлом".Во-вторых, само основание имеет округлое очертание и вертикальные трещины. То есть налицо все признаки воздействия обильных осадков, нехарактерных для Египта эпохи фараонов.Конечно, все можно списать еще и на воздействие Нила во время наводнения. Однако профессор Шох говорит, что река "дала бы иной по структуре тип эрозии".Ремонтировали, а не строилиУченый отметил: голова сфинкса в настоящее время намного меньше его тела. Это позволяет предположить, что в какой-то момент скульптуру переделывали."Первоначальная голова была сильно повреждена и разрушена, как и тело. А в династический период, примерно в 2500 году до нашей эры, египтяне провели масштабную реставрацию тела", — считает ученый.По мнению исследователя, цивилизация времен правления Хефрена на самом деле восстановила сфинкса, а не построила его."На статуе все еще видны следы ремонта — с блоками, датируемыми Древним царством, Новым царством, греко-римским периодом и даже более поздним временем. <…> Самые старые ремонтные блоки относятся к эпохе Древнего царства, что совершенно не соответствует (предполагаемой дате строительства в 2500 году до нашей эры. — Прим. ред.)", — говорит Шох.Получается, что если общепринятая датировка сфинкса верна, то это означает лишь одно: египтяне ремонтировали памятник даже при малейших признаках эрозии. Но это весьма маловероятно.Творение рук забытой цивилизации?Однако кто же построил Большого сфинкса, если не древние египтяне? По мнению ученого, этот памятник принадлежит неизвестной ранней цивилизации, которую уничтожила глобальная катастрофа."Древние египтяне династического периода говорили о более раннем цикле цивилизации, который насчитывает тысячи лет", — поясняет ученый.Загадочная первобытная эпоха, получившая название Зеп Тепи, или, как ее еще называют, "первое время", действительно упоминается в древнеегипетских текстах. Записи датируются между 2400 и 2300 годами до нашей эры.Забытая цивилизация также встречается в "Списке королей Турина" — папирусе, содержащем каталог мифических додинастических правителей, он датируется 1279 годом до нашей эры. Там описывается золотой век, когда "боги ходили среди людей".Что говорит официальная наукаВпрочем, ведущие египтологи, в том числе такие маститые специалисты, как доктор Захи Хавасс и Марк Ленер, продолжают утверждать: памятник был воздвигнут только во времена правления фараона Хефрена.По их словам, эрозию можно объяснить отшелушиванием солевых отложений и другими естественными процессами. То есть дело вовсе не в осадках.Тем не менее споры продолжаются. А это показывает, что у Большого сфинкса припасено еще немало тайн для ученых.

