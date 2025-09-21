https://ria.ru/20250921/sever-2043320797.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

2025-09-21T12:12:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Искрисковщина, Варачино, Сенное и Павловка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Великий Бурлук, Польная и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, танк, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

