https://ria.ru/20250921/sever-2043320797.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 21.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:12:00+03:00
2025-09-21T12:12:00+03:00
2025-09-21T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Искрисковщина, Варачино, Сенное и Павловка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Великий Бурлук, Польная и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, танк, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ потеряли более 185 военных в зоне ответственности группировки "Север"