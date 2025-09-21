Рейтинг@Mail.ru
07:39 21.09.2025
Эксперты рассказали, как новый утильсбор отразится на стоимости машин
авто
россия
рольф
volvo ab
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
bmw 1
toyota corolla
общество
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Подорожание в связи с введением новой формулы утилизационного сбора затронет прежде всего премиальные гибриды и электромобили, цены на них вырастут на миллион рублей и более, подсчитали для РИА Новости автодилеры. Минпромторг ранее в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Как отмечали в министерстве, всё большим спросом в РФ пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании только лишь объема двигателя теряет актуальность. "Самое серьезное подорожание в связи с новой формулой утильсбора будет в сегментах электроавтомобилей и машин с гибридными установками. Например, Zeekr 001 прибавит в цене порядка 1,5 миллиона рублей. Модели бренда Lixiang - около 1,2 миллиона", - рассказал директор департамента новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон" Ренат Тюктеев обратил внимание, что многие машины, которых коснутся изменения, продаются уже по ставкам утильсбора для юрлиц, на которые не распространяются льготы. На примере электромобиля Zeekr 009, чья мощность оценивается в 224 лошадиные силы, он рассказал, что текущий утильсбор на эту модель составляет 667,4 тысячи рублей, а новый составит 1,54 миллиона рублей. Таким образом, машина подорожает на 872,6 тысячи рублей. Говоря об авто с бензиновым мотором, Тюктеев привел в пример модели Volvo XC90 и Cadillac Escalade, мощность которых составляет 249 и 420 лошадиных сил соответственно. Так, на Volvo утильсбор увеличится на 174,6 тысячи рублей, а на Cadillac – на 131,8 тысячи. "Таким образом, изменения коснутся множества моделей, в большей степени "просядут" продажи, осуществляемые по параллельному бизнесу с применением льготной ставки утильсбора на физлиц, здесь цены уже заметно подрастают", - подытожил эксперт. Согласно действующему механизму, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил. В "Рольфе" привели в пример премиальный кроссовер BMW X5, который, по их подсчетам, прибавит в цене около 250 тысяч рублей, что не превышает 2% от сегодняшней его цены. Аналогичным образом в процентном отношении вырастет цена на японский внедорожник Toyota Highlander – на 150 тысяч рублей. "Поэтому можно говорить, что цены вырастут, но это больше является коррекцией, а не резким удорожанием", - заверил Иванов.
авто, россия, рольф , volvo ab, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), bmw 1, toyota corolla, общество
Авто, Россия, Рольф , Volvo AB, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), BMW 1, Toyota Corolla, Общество
