В Саратове две семьи из поврежденных дронами домов разместили в гостинице
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 21.09.2025
В Саратове две семьи из поврежденных дронами домов разместили в гостинице
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. Две семьи из многоквартирных домов Саратова, поврежденных при атаке БПЛА на регион, временно размещены в гостинице, сообщила администрация Заводского района города. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в двух многоквартирных домах Саратова частично выбило окна, пострадала женщина. По его словам, также повреждены несколько автомобилей. В субботу для жителей был развернут пункт временного размещения, власти планировали, что в тот же день они вернутся в свои дома. Также власти города открыли круглосуточную горячую линию. "Две семьи на данный момент размещены в гостинице", - говорится в Telegram-канале районной администрации. Кроме того, в оперативном штабе продолжается прием заявлений граждан на возмещение ущерба.
происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. Две семьи из многоквартирных домов Саратова, поврежденных при атаке БПЛА на регион, временно размещены в гостинице, сообщила администрация Заводского района города.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в двух многоквартирных домах Саратова частично выбило окна, пострадала женщина. По его словам, также повреждены несколько автомобилей. В субботу для жителей был развернут пункт временного размещения, власти планировали, что в тот же день они вернутся в свои дома. Также власти города открыли круглосуточную горячую линию.
"Две семьи на данный момент размещены в гостинице", - говорится в Telegram-канале районной администрации.
Кроме того, в оперативном штабе продолжается прием заявлений граждан на возмещение ущерба.
В ДНР сорвали более 600 атак украинских БПЛА за неделю
В ДНР сорвали более 600 атак украинских БПЛА за неделю
