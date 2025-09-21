https://ria.ru/20250921/saratov-2043375959.html
В Саратове две семьи из поврежденных дронами домов разместили в гостинице
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. Две семьи из многоквартирных домов Саратова, поврежденных при атаке БПЛА на регион, временно размещены в гостинице, сообщила администрация Заводского района города. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в двух многоквартирных домах Саратова частично выбило окна, пострадала женщина. По его словам, также повреждены несколько автомобилей. В субботу для жителей был развернут пункт временного размещения, власти планировали, что в тот же день они вернутся в свои дома. Также власти города открыли круглосуточную горячую линию. "Две семьи на данный момент размещены в гостинице", - говорится в Telegram-канале районной администрации. Кроме того, в оперативном штабе продолжается прием заявлений граждан на возмещение ущерба.
