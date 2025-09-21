https://ria.ru/20250921/sanktsii-2043344269.html

В Крыму сравнили санкции Украины с лаем злой собаки без зубов

В Крыму сравнили санкции Украины с лаем злой собаки без зубов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Ректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) Чингиз Якубов в комментарии РИА Новости назвал включение университета в санкционный список Украины пустым маранием бумаг и в шутку сравнил санкции с лаем злой беззубой собаки. Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии. В их числе ряд членов крымского правительства, представители волонтерских и общественных структур, журналисты, а также Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова. "Все это напоминает шутку о лае злой собаки, но без зубов. Позиция университета четкая и однозначная с первых дней "Крымской весны". Мы за Россию, за нашего президента. Если же Зеленскому нравится марать бумагу, то это его личные проблемы. Совершенно очевидно, что патовая ситуация на фронте и тотальное разочарование украинским вопросом на международной арене ставит нынешнее руководство этой страны в щекотливое положение. Поэтому они будут вновь и вновь возвращаться к своему излюбленному методу - пиару", - сказал Якубов. По его словам, университет после вхождения Крыма в состав России сделал колоссальный рывок вперед. "Мы давно стали неотъемлемой частью российского образовательного пространства и демонстрируем высокие результаты. Если в Киеве это кому-то не нравится, то это только их проблемы. Нас ничего не связывает с современной Украиной и тем более с Зеленским. У университета четкий вектор развития и уже давно сформированные убеждения. На фантазии официального Киева мы не отвлекаемся", - сказал Якубов. Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.

