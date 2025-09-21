https://ria.ru/20250921/sandu-2043357707.html

Санду безразлично мнение молдаван, считает замглавы Гагаузии

КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров заявил, что президенту Молдавии Майе Санду безразлично мнение жителей страны, которых она воспринимает фактически врагами. В воскресенье в центре Кишинева в 24-й раз проходит Этнокультурный фестиваль. По словам Петрова, на фестивале он вместе с народными коллективами автономии представлял Гагаузское подворье. Когда президент Молдавии Майя Санду подошла к ним, он обратил ее внимание на то, что многие жители автономии, включая артистов, участвовавших в празднике, были оштрафованы за получение социальных пособий — суммы доходили до 2 тысяч долларов. "Реакция Майи Санду вызвала возмущение всех присутствующих. Она сначала пробормотала что-то невнятное об "использовании людей", затем перешла к заученным тезисам о "борьбе с коррупцией" и полностью проигнорировала наши заявления и просьбы пересмотреть несправедливое решение. Особое недоумение вызвало то, что в завершение короткого и крайне неприятного для неё общения с людьми Санду лишь пожелала всем здоровья и произнесла: "Всё будет хорошо". Такое поведение выглядело издевательским, учитывая реальные беды тысяч оштрафованных семей, получающих в большинстве своём 1,7 тысячи леев (103 доллара) пенсии... Санду откровенно плюнула жителям Гагаузии в лицо", - написал Петров в своем Telegram-канале. По его словам, этот инцидент наглядно показал пренебрежительное и циничное отношение президента к жителям Гагаузии и всей страны. "Сограждане сделали вывод: президент проявила себя в высшей степени отвратительно, показала, что мнение народа ей безразлично, а сами жители Гагаузии и всей Молдовы для неё фактически враги", - подчеркнул он. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. По подозрению в электоральной коррупции правоохранительные органы задерживают и арестовывают активистов и сторонников оппозиционного блока "Победа", других партий, в частности, в начале сентября обыски прошли в региональных представительствах партии "Сердце Молдовы", входящей в Патриотический блок. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

