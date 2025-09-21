https://ria.ru/20250921/sahalin-2043283403.html
На Сахалине восемь вагонов с углем сошли с рельсов
На Сахалине восемь вагонов с углем сошли с рельсов
Сход 8 вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. РИА Новости, 21.09.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен – РИА Новости. Сход 8 вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход 8 вагонов с углем, опрокидывание не допущено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сахалинские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По данным пресс-службы, в происшествии никто не пострадал, размер ущерба устанавливается, организовано проведение восстановительных работ. Процессуальное решение по инциденту будет принято после завершения комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.
