05:03 21.09.2025 (обновлено: 11:05 21.09.2025)
На Сахалине восемь вагонов с углем сошли с рельсов
Сход 8 вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен – РИА Новости. Сход 8 вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход 8 вагонов с углем, опрокидывание не допущено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сахалинские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По данным пресс-службы, в происшествии никто не пострадал, размер ущерба устанавливается, организовано проведение восстановительных работ. Процессуальное решение по инциденту будет принято после завершения комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен – РИА Новости. Сход 8 вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход 8 вагонов с углем, опрокидывание не допущено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сахалинские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
По данным пресс-службы, в происшествии никто не пострадал, размер ущерба устанавливается, организовано проведение восстановительных работ. Процессуальное решение по инциденту будет принято после завершения комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.
