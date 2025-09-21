https://ria.ru/20250921/rostovchane-2043318326.html

Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 21.09.2025

Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Жители Ростова-на-Дону собрали 40 тонн гуманитарной помощи, которую в День города передали военнослужащим, сообщил глава администрации города Александр Скрябин. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:54:00+03:00

2025-09-21T11:54:00+03:00

2025-09-21T11:54:00+03:00

ростов-на-дону

александр скрябин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929020757_0:18:769:450_1920x0_80_0_0_86c144c14cd20f625e952b339f745990.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону собрали 40 тонн гуманитарной помощи, которую в День города передали военнослужащим, сообщил глава администрации города Александр Скрябин. "Дорогие ростовчане, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи для наших защитников. Сегодня, в День города, с помощью наших волонтеров мы передадим 40 тонн всей собранной помощи военнослужащим - и тем, кто проходит сейчас лечение в госпитале, и тем, кто находится на передовой", - написал Скрябин в своем Telegram-канале. Он добавил, что участие в акции это не просто поддержка, но и символ единства, что еще раз подтверждает - "сплоченность делает нас сильнее". Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции стартовала в пятницу во всех районах города. Пункты сбора были организованы в районных администрациях. Принести можно было упакованные средства личной гигиены, теплую одежду, медикаменты, окопные свечи, мобильные обогревательные приборы.

https://ria.ru/20250322/er-2006634690.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, александр скрябин