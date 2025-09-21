Рейтинг@Mail.ru
Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/rostovchane-2043318326.html
Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 21.09.2025
Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Жители Ростова-на-Дону собрали 40 тонн гуманитарной помощи, которую в День города передали военнослужащим, сообщил глава администрации города Александр Скрябин. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:54:00+03:00
2025-09-21T11:54:00+03:00
ростов-на-дону
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929020757_0:18:769:450_1920x0_80_0_0_86c144c14cd20f625e952b339f745990.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону собрали 40 тонн гуманитарной помощи, которую в День города передали военнослужащим, сообщил глава администрации города Александр Скрябин. "Дорогие ростовчане, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи для наших защитников. Сегодня, в День города, с помощью наших волонтеров мы передадим 40 тонн всей собранной помощи военнослужащим - и тем, кто проходит сейчас лечение в госпитале, и тем, кто находится на передовой", - написал Скрябин в своем Telegram-канале. Он добавил, что участие в акции это не просто поддержка, но и символ единства, что еще раз подтверждает - "сплоченность делает нас сильнее". Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции стартовала в пятницу во всех районах города. Пункты сбора были организованы в районных администрациях. Принести можно было упакованные средства личной гигиены, теплую одежду, медикаменты, окопные свечи, мобильные обогревательные приборы.
https://ria.ru/20250322/er-2006634690.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929020757_38:0:719:511_1920x0_80_0_0_5cf8c11c9294d1b479bb63a1182380d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, александр скрябин
Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Ростовчане собрали 40 тонн помощи для бойцов СВО

© Фото : администрация г. КрасноярскаБойцы СВО получили гуманитарный груз
Бойцы СВО получили гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : администрация г. Красноярска
Бойцы СВО получили гуманитарный груз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону собрали 40 тонн гуманитарной помощи, которую в День города передали военнослужащим, сообщил глава администрации города Александр Скрябин.
"Дорогие ростовчане, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи для наших защитников. Сегодня, в День города, с помощью наших волонтеров мы передадим 40 тонн всей собранной помощи военнослужащим - и тем, кто проходит сейчас лечение в госпитале, и тем, кто находится на передовой", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что участие в акции это не просто поддержка, но и символ единства, что еще раз подтверждает - "сплоченность делает нас сильнее".
Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции стартовала в пятницу во всех районах города. Пункты сбора были организованы в районных администрациях. Принести можно было упакованные средства личной гигиены, теплую одежду, медикаменты, окопные свечи, мобильные обогревательные приборы.
Сотрудницы госпиталя - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
ЕР передала помощь участникам спецоперации в ростовском госпитале
22 марта, 09:58
 
Ростов-на-ДонуАлександр Скрябин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала