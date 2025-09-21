https://ria.ru/20250921/rostovchane-2043318326.html
Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Жители Ростова-на-Дону собрали 40 тонн гуманитарной помощи, которую в День города передали военнослужащим, сообщил глава администрации города Александр Скрябин. РИА Новости, 21.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону собрали 40 тонн гуманитарной помощи, которую в День города передали военнослужащим, сообщил глава администрации города Александр Скрябин. "Дорогие ростовчане, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи для наших защитников. Сегодня, в День города, с помощью наших волонтеров мы передадим 40 тонн всей собранной помощи военнослужащим - и тем, кто проходит сейчас лечение в госпитале, и тем, кто находится на передовой", - написал Скрябин в своем Telegram-канале. Он добавил, что участие в акции это не просто поддержка, но и символ единства, что еще раз подтверждает - "сплоченность делает нас сильнее". Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции стартовала в пятницу во всех районах города. Пункты сбора были организованы в районных администрациях. Принести можно было упакованные средства личной гигиены, теплую одежду, медикаменты, окопные свечи, мобильные обогревательные приборы.
