В Бангкоке нашли пропавшую россиянку
Пропавшую в Бангкоке россиянку Владыко нашли живой и здоровой
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсетиЭрика Владыко
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсети
Эрика Владыко. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен — РИА Новости. Пропавшая в Бангкоке россиянка Эрика Владыко жива и здорова, сообщили РИА Новости волонтеры, которые занимались ее поисками.
«
"Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней", — рассказали собеседники агентства.
На встречу с женщиной едут ее мама и близкие друзья.
Ранее сообщалось, что 34-летняя гражданка России из Владивостока, долгое время находившаяся на острове Самуи вместе с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и пропала в ночь на 13 сентября. Это произошло после того, как она уехала на такси, оставив дочь в хостеле. По данным некоторых СМИ, она уехала в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив номер и оставив вещи. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, служащие хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, девочку временно определили в детский дом.
В конце этой недели в Бангкок прибыла мать женщины, она заботится о ее дочери. Подруга Эрики Светлана, по информации СМИ, нашла ребенка в детском доме и навещала до прибытия бабушки.
По словам местных жителей, район пропажи Владыко имеет сомнительную репутацию и там ранее уже пропадали туристки.