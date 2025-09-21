https://ria.ru/20250921/rossiyanka-2043336457.html

В Бангкоке нашли пропавшую россиянку

В Бангкоке нашли пропавшую россиянку - РИА Новости, 21.09.2025

В Бангкоке нашли пропавшую россиянку

Пропавшая в Бангкоке россиянка Эрика Владыко жива и здорова, сообщили РИА Новости волонтеры, которые занимались ее поисками. РИА Новости, 21.09.2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен — РИА Новости. Пропавшая в Бангкоке россиянка Эрика Владыко жива и здорова, сообщили РИА Новости волонтеры, которые занимались ее поисками."Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней", — рассказали собеседники агентства.На встречу с женщиной едут ее мама и близкие друзья.Ранее сообщалось, что 34-летняя гражданка России из Владивостока, долгое время находившаяся на острове Самуи вместе с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и пропала в ночь на 13 сентября. Это произошло после того, как она уехала на такси, оставив дочь в хостеле. По данным некоторых СМИ, она уехала в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив номер и оставив вещи. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, служащие хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, девочку временно определили в детский дом.В конце этой недели в Бангкок прибыла мать женщины, она заботится о ее дочери. Подруга Эрики Светлана, по информации СМИ, нашла ребенка в детском доме и навещала до прибытия бабушки.По словам местных жителей, район пропажи Владыко имеет сомнительную репутацию и там ранее уже пропадали туристки.

