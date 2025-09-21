Фадеев назвал неожиданностью решение Shaman отказаться о борьбы за победу

https://ria.ru/20250921/rossiya-2043412945.html

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Максим Фадеев, выступивший автором песни "Прямо по сердцу" для участника международного музыкального конкурса "Интервидение" от России Ярослава Дронова (Shaman), назвал отказ певца от оценок жюри в финале неожиданностью. Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. После своего выступления Shaman попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. "Про отказ Ярослава от оценок жюри - для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Фадеев рассказал, что разочарован номером Shaman, так как песня "Прямо по сердцу" требует физиологического спокойствия вокалиста, а выступление, по своей задумке - больших физических усилий. "И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе", - добавил он. По мнению Фадеева, закономерным результатом стало то, что песня прозвучала некорректно, потому что Shaman был помещен в заведомо невозможные для живого вокала условия. "Именно поэтому в кульминации, ради которой все и затевалось, не прозвучала та самая нота - было очевидным несовпадение гармонии и мелодии. Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала", - написал композитор. Автор песни "Прямо по сердцу" также отметил, что его видение номера изначально было простым. "Артист в простой черной футболке, луч света, рояль и его голос. Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать. Музыка сделала бы своё дело", - считает он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ. РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".

