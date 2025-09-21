https://ria.ru/20250921/rossiya-2043412945.html
Фадеев назвал неожиданностью решение Shaman отказаться о борьбы за победу
Фадеев назвал неожиданностью решение Shaman отказаться о борьбы за победу - РИА Новости, 21.09.2025
Фадеев назвал неожиданностью решение Shaman отказаться о борьбы за победу
Максим Фадеев, выступивший автором песни "Прямо по сердцу" для участника международного музыкального конкурса "Интервидение" от России Ярослава Дронова... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T23:55:00+03:00
2025-09-21T23:55:00+03:00
2025-09-21T23:55:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
максим фадеев
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
интервидение – 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043260344_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_aee75dec645eaeb8e9deff9833ecf7c9.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Максим Фадеев, выступивший автором песни "Прямо по сердцу" для участника международного музыкального конкурса "Интервидение" от России Ярослава Дронова (Shaman), назвал отказ певца от оценок жюри в финале неожиданностью. Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. После своего выступления Shaman попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. "Про отказ Ярослава от оценок жюри - для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Фадеев рассказал, что разочарован номером Shaman, так как песня "Прямо по сердцу" требует физиологического спокойствия вокалиста, а выступление, по своей задумке - больших физических усилий. "И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе", - добавил он. По мнению Фадеева, закономерным результатом стало то, что песня прозвучала некорректно, потому что Shaman был помещен в заведомо невозможные для живого вокала условия. "Именно поэтому в кульминации, ради которой все и затевалось, не прозвучала та самая нота - было очевидным несовпадение гармонии и мелодии. Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала", - написал композитор. Автор песни "Прямо по сердцу" также отметил, что его видение номера изначально было простым. "Артист в простой черной футболке, луч света, рояль и его голос. Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать. Музыка сделала бы своё дело", - считает он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ. РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043384834.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043260344_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e87e7a6a7d8882f8e4748471ca41636d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), максим фадеев, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, интервидение – 2025, в мире
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Максим Фадеев, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Интервидение – 2025, В мире
Фадеев назвал неожиданностью решение Shaman отказаться о борьбы за победу
Фадеев назвал неожиданностью отказ Shaman от оценок жюри в финале «Интервидения»
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Максим Фадеев, выступивший автором песни "Прямо по сердцу" для участника международного музыкального конкурса "Интервидение" от России Ярослава Дронова (Shaman), назвал отказ певца от оценок жюри в финале неожиданностью.
Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. После своего выступления Shaman
попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
"Про отказ Ярослава от оценок жюри - для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой", - написал он в своем Telegram-канале
.
Кроме того, Фадеев
рассказал, что разочарован номером Shaman, так как песня "Прямо по сердцу" требует физиологического спокойствия вокалиста, а выступление, по своей задумке - больших физических усилий.
"И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе", - добавил он.
По мнению Фадеева, закономерным результатом стало то, что песня прозвучала некорректно, потому что Shaman был помещен в заведомо невозможные для живого вокала условия.
"Именно поэтому в кульминации, ради которой все и затевалось, не прозвучала та самая нота - было очевидным несовпадение гармонии и мелодии. Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала", - написал композитор.
Автор песни "Прямо по сердцу" также отметил, что его видение номера изначально было простым. "Артист в простой черной футболке, луч света, рояль и его голос. Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать. Музыка сделала бы своё дело", - считает он.
Президент России Владимир Путин
ранее подписал указ о проведении в Москве
и Московской области
международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко
выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ.
РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".