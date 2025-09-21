https://ria.ru/20250921/rossiya-2043405362.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T22:38:00+03:00
2025-09-21T22:38:00+03:00
2025-09-21T22:43:00+03:00
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3b31ef3d01d9b949dad0464ceea7a4.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в 21.47 мск воскресенья."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250921/krym-2043402438.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade778d381590d95e80e3283c78f5240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась около часа