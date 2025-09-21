https://ria.ru/20250921/rossiya-2043405362.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

2025-09-21T22:38:00+03:00

2025-09-21T22:38:00+03:00

2025-09-21T22:43:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в 21.47 мск воскресенья."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в Telegram-канале.

