В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 21.09.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал губернатор. Тревога запущена в 21.47 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
севастополь
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь из окна самолёта
Вид на Севастополь из окна самолёта. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал губернатор.
Тревога запущена в 21.47 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
Поврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ. 21 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
