https://ria.ru/20250921/rossiya-2043398871.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T21:53:00+03:00
2025-09-21T21:53:00+03:00
2025-09-21T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/11/408681151_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_175a333acbbdd5b960e0025d488b2028.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал губернатор. Тревога запущена в 21.47 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
https://ria.ru/20250921/sk-2043376281.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/11/408681151_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_2d2832ac5ea9a2ca701a58b174282307.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия