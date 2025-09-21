Рейтинг@Mail.ru
21:42 21.09.2025
Захарова прокомментировала слова Макрона о конфискации российских активов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной конфискации ЕС активов РФ, что принятие подобного решения грозит Европе жесткими ответными мерами Москвы.Ранее Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Такое нарушение, по его словам, может обернуться "началом полного хаоса"."При конфискации замороженных активов Москвы в Европе будет не хаос, а очень жесткие ответные меры РФ. И они об этом знают", - сказала Захарова.
россия, в мире, европа, эммануэль макрон, евросоюз, мария захарова, москва
Россия, В мире, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Мария Захарова, Москва
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной конфискации ЕС активов РФ, что принятие подобного решения грозит Европе жесткими ответными мерами Москвы.
Ранее Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Такое нарушение, по его словам, может обернуться "началом полного хаоса".
"При конфискации замороженных активов Москвы в Европе будет не хаос, а очень жесткие ответные меры РФ. И они об этом знают", - сказала Захарова.
