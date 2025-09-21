https://ria.ru/20250921/rossiya-2043397119.html
Захарова прокомментировала слова Макрона о конфискации российских активов
Захарова прокомментировала слова Макрона о конфискации российских активов - РИА Новости, 21.09.2025
Захарова прокомментировала слова Макрона о конфискации российских активов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T21:42:00+03:00
2025-09-21T21:42:00+03:00
2025-09-21T21:45:00+03:00
россия
в мире
европа
эммануэль макрон
евросоюз
мария захарова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198196_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4957383a2e91438032e01f93fc07e826.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной конфискации ЕС активов РФ, что принятие подобного решения грозит Европе жесткими ответными мерами Москвы.Ранее Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Такое нарушение, по его словам, может обернуться "началом полного хаоса"."При конфискации замороженных активов Москвы в Европе будет не хаос, а очень жесткие ответные меры РФ. И они об этом знают", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20250921/dodon-2043300803.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198196_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_9aaec9697c7c5903a9e44eb9fc140ac3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, европа, эммануэль макрон, евросоюз, мария захарова, москва
Россия, В мире, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Мария Захарова, Москва
Захарова прокомментировала слова Макрона о конфискации российских активов
Захаров: в случае конфискации ЕС российских активов будут жесткие ответные меры