Трансляция "Интервидения" была доступна для четырех миллиардов человек
19:59 21.09.2025 (обновлено: 08:34 22.09.2025)
Трансляция "Интервидения" была доступна для четырех миллиардов человек
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Трансляция финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" была доступна для четырех миллиардов человек в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно."Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 23 страны-участницы с суммарным населением более четырех миллиардов, которые получили возможность посмотреть трансляцию, 500 волонтеров из пяти стран и только один победитель", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
Жеребьевка конкурсантов "Интервидения"
Жеребьевка конкурсантов Интервидения - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жеребьевка конкурсантов "Интервидения" . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Трансляция финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" была доступна для четырех миллиардов человек в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
"Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 23 страны-участницы с суммарным населением более четырех миллиардов, которые получили возможность посмотреть трансляцию, 500 волонтеров из пяти стран и только один победитель", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"
Шоубиз
 
 
