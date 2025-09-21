https://ria.ru/20250921/rossiya-2043381167.html

На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись автобус и легковушка

На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись автобус и легковушка - РИА Новости, 21.09.2025

На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись автобус и легковушка

Авария с участием автобуса, в котором находились 30 пассажиров, и легкового автомобиля произошла на трассе Пермь – Екатеринбург, пострадал водитель легковушки,... РИА Новости, 21.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Авария с участием автобуса, в котором находились 30 пассажиров, и легкового автомобиля произошла на трассе Пермь – Екатеринбург, пострадал водитель легковушки, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. По данным ведомства, в 16.40 мск воскресенья на 332-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург Первоуральского района столкнулись автобус "Камаз" и легковое авто Lada. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу… Известно, что автобус частный, перевозил рабочих на местное предприятие. В момент автоаварии в салоне помимо водителя, находилось 30 человек, они не пострадали", – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что машиной Lada управлял житель Екатеринбурга, имеющий водительский стаж 26 лет, за рулем автобуса был житель Ревды – у него стаж вождения категории "Д" 29 лет.

