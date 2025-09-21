Рейтинг@Mail.ru
18:12 21.09.2025
На Кубани третьи сутки ищут пропавшую трехлетнюю девочку
происшествия
кропоткин
кавказский район
краснодарский край
КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Трехлетнюю девочку, пропавшую в кубанском Кропоткине, ищут третьи сутки, она нуждается в медицинской помощи, сообщает Добровольческий поисковый отряд "Юг" в своем Telegram-канале. "Пропал ребенок!.. Город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край. С 19 сентября 2025 года местонахождение неизвестно... Особые приметы: без обуви, не может передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении кубанского ДПО. В публикации уточняется, что девочке всего три года. По данным поискового отряда, она нуждается в медицинской помощи и может находиться в другом районе. У нее русые волосы, карие глаза и рост от 60 до 70 сантиметров. На момент пропажи она была одета в красную куртку и розовые штаны.
кропоткин
кавказский район
краснодарский край
происшествия, кропоткин, кавказский район, краснодарский край
Происшествия, Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Трехлетнюю девочку, пропавшую в кубанском Кропоткине, ищут третьи сутки, она нуждается в медицинской помощи, сообщает Добровольческий поисковый отряд "Юг" в своем Telegram-канале.
"Пропал ребенок!.. Город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край. С 19 сентября 2025 года местонахождение неизвестно... Особые приметы: без обуви, не может передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении кубанского ДПО.
В публикации уточняется, что девочке всего три года. По данным поискового отряда, она нуждается в медицинской помощи и может находиться в другом районе. У нее русые волосы, карие глаза и рост от 60 до 70 сантиметров. На момент пропажи она была одета в красную куртку и розовые штаны.
ПроисшествияКропоткинКавказский районКраснодарский край
 
 
