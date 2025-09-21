https://ria.ru/20250921/rossiya-2043372167.html

Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий

Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 21.09.2025

Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T17:56:00+03:00

2025-09-21T17:56:00+03:00

2025-09-21T17:56:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил целеустремлённую и одарённую молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий. Ваш турнир объединил целеустремлённую, одарённую молодёжь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. И конечно, важно, что чемпионат повышает интерес к профессиям, которые особо востребованы сегодня, когда Россия наращивает свой индустриальный, производственный потенциал, реализует национальные проекты технологического лидерства", - говорится в приветствии. Президент подчеркнул, что нынешние финалисты выступили достойно и продемонстрировали свои лучшие качества, а победители смогли предложить неординарные и вдохновляющие идеи в таких перспективных областях, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, современные материалы. Также Путин выразил уверенность, что участие в турнире станет для них хорошей школой и поможет достичь высот в учёбе, жизни, выбранной специальности.

https://ria.ru/20250825/putin-2037473615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество