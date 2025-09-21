Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043372167.html
Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий
Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 21.09.2025
Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:56:00+03:00
2025-09-21T17:56:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил целеустремлённую и одарённую молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий. Ваш турнир объединил целеустремлённую, одарённую молодёжь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. И конечно, важно, что чемпионат повышает интерес к профессиям, которые особо востребованы сегодня, когда Россия наращивает свой индустриальный, производственный потенциал, реализует национальные проекты технологического лидерства", - говорится в приветствии. Президент подчеркнул, что нынешние финалисты выступили достойно и продемонстрировали свои лучшие качества, а победители смогли предложить неординарные и вдохновляющие идеи в таких перспективных областях, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, современные материалы. Также Путин выразил уверенность, что участие в турнире станет для них хорошей школой и поможет достичь высот в учёбе, жизни, выбранной специальности.
https://ria.ru/20250825/putin-2037473615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий

Путин: Чемпионат высоких технологий объединил одаренную молодежь

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил целеустремлённую и одарённую молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий. Ваш турнир объединил целеустремлённую, одарённую молодёжь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. И конечно, важно, что чемпионат повышает интерес к профессиям, которые особо востребованы сегодня, когда Россия наращивает свой индустриальный, производственный потенциал, реализует национальные проекты технологического лидерства", - говорится в приветствии.
Президент подчеркнул, что нынешние финалисты выступили достойно и продемонстрировали свои лучшие качества, а победители смогли предложить неординарные и вдохновляющие идеи в таких перспективных областях, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, современные материалы.
Также Путин выразил уверенность, что участие в турнире станет для них хорошей школой и поможет достичь высот в учёбе, жизни, выбранной специальности.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин
25 августа, 15:43
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала