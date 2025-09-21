Рейтинг@Mail.ru
Верховный шаман России прокомментировал аварию с пьяной женщиной в Абинске - РИА Новости, 21.09.2025
17:17 21.09.2025
Верховный шаман России прокомментировал аварию с пьяной женщиной в Абинске
Верховный шаман России прокомментировал аварию с пьяной женщиной в Абинске - РИА Новости, 21.09.2025
Верховный шаман России прокомментировал аварию с пьяной женщиной в Абинске
Шаман не должен употреблять алкоголь, а изображавшую из себя "шаманку" в Абинске пьяную водительницу не простят за это духи предков, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Шаман не должен употреблять алкоголь, а изображавшую из себя "шаманку" в Абинске пьяную водительницу не простят за это духи предков, рассказал РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в Абинске сотрудники ДПС заметили автомобиль, который застрял в придорожной канаве, а водитель безуспешно пытался выехать. За рулём находилась 61-летняя жительница Красноярска в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пояснила полицейским, что она "шаманка" и перед поездкой употребляла алкоголь "для ритуальной силы". "Шаману ни грамма алкоголя нельзя употреблять. Она не шаманка. Она обманула, и ей плохо будет. Духи предков не простят ее", – сказал верховный шаман РИА Новости, комментируя произошедшее.
Новости
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Верховный шаман России прокомментировал аварию с пьяной женщиной в Абинске

Верховный шаман Допчун-оол: пьяную водительницу в Абинске не простят духи

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Шаман не должен употреблять алкоголь, а изображавшую из себя "шаманку" в Абинске пьяную водительницу не простят за это духи предков, рассказал РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в Абинске сотрудники ДПС заметили автомобиль, который застрял в придорожной канаве, а водитель безуспешно пытался выехать. За рулём находилась 61-летняя жительница Красноярска в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пояснила полицейским, что она "шаманка" и перед поездкой употребляла алкоголь "для ритуальной силы".
"Шаману ни грамма алкоголя нельзя употреблять. Она не шаманка. Она обманула, и ей плохо будет. Духи предков не простят ее", – сказал верховный шаман РИА Новости, комментируя произошедшее.
РоссияПроисшествия
 
 
