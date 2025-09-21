https://ria.ru/20250921/rossiya-2043365942.html

Верховный шаман России прокомментировал аварию с пьяной женщиной в Абинске

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Шаман не должен употреблять алкоголь, а изображавшую из себя "шаманку" в Абинске пьяную водительницу не простят за это духи предков, рассказал РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в Абинске сотрудники ДПС заметили автомобиль, который застрял в придорожной канаве, а водитель безуспешно пытался выехать. За рулём находилась 61-летняя жительница Красноярска в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пояснила полицейским, что она "шаманка" и перед поездкой употребляла алкоголь "для ритуальной силы". "Шаману ни грамма алкоголя нельзя употреблять. Она не шаманка. Она обманула, и ей плохо будет. Духи предков не простят ее", – сказал верховный шаман РИА Новости, комментируя произошедшее.

