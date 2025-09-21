Рейтинг@Mail.ru
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах
16:11 21.09.2025 (обновлено: 16:48 21.09.2025)
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия вошла в тройку стран G20 с самым большим разрывом в зарплате между женщинами и мужчинами по итогам 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических служб разных стран и открытые данные.Так, разрыв составил:Также выше 20 процентов разница составила в:Следом расположились Бразилия, где отрыв мужской зарплаты от женской составил 18,1 процента, США — 17,3, Индонезия — 16,6 (по данным за 2023 год) и Германия — 15,6.Наименьший разрыв среди стран G20 оказался в:
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах

Девушка считает рубли
Девушка считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия вошла в тройку стран G20 с самым большим разрывом в зарплате между женщинами и мужчинами по итогам 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических служб разных стран и открытые данные.
Так, разрыв составил:
  • в Южной Корее — 32,5 процента в пользу женщин;
  • в Индии — 30,41 процента;
  • в России — 30,36 процента по итогам 2023 года (более свежие официальные данные недоступны).
Также выше 20 процентов разница составила в:
Следом расположились Бразилия, где отрыв мужской зарплаты от женской составил 18,1 процента, США — 17,3, Индонезия — 16,6 (по данным за 2023 год) и Германия — 15,6.
Наименьший разрыв среди стран G20 оказался в:
