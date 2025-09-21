https://ria.ru/20250921/rossiya-2043357115.html

Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия вошла в тройку стран G20 с самым большим разрывом в зарплате между женщинами и мужчинами по итогам 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических служб разных стран и открытые данные.Так, разрыв составил:Также выше 20 процентов разница составила в:Следом расположились Бразилия, где отрыв мужской зарплаты от женской составил 18,1 процента, США — 17,3, Индонезия — 16,6 (по данным за 2023 год) и Германия — 15,6.Наименьший разрыв среди стран G20 оказался в:

