https://ria.ru/20250921/rossiya-2043357115.html
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах - РИА Новости, 21.09.2025
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах
Россия вошла в тройку стран G20 с самым большим разрывом в зарплате между женщинами и мужчинами по итогам 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:11:00+03:00
2025-09-21T16:11:00+03:00
2025-09-21T16:48:00+03:00
в мире
южная корея
индия
россия
большая двадцатка
экономика
общество
финансы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия вошла в тройку стран G20 с самым большим разрывом в зарплате между женщинами и мужчинами по итогам 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических служб разных стран и открытые данные.Так, разрыв составил:Также выше 20 процентов разница составила в:Следом расположились Бразилия, где отрыв мужской зарплаты от женской составил 18,1 процента, США — 17,3, Индонезия — 16,6 (по данным за 2023 год) и Германия — 15,6.Наименьший разрыв среди стран G20 оказался в:
https://ria.ru/20250920/bezrabotnye-1599982658.html
https://ria.ru/20250921/rubl-2043279664.html
южная корея
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, индия, россия, большая двадцатка, экономика, общество, финансы, зарплата
В мире, Южная Корея, Индия, Россия, Большая двадцатка, Экономика, Общество, Финансы, Зарплата
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах
Россия замкнула тройку стран с самым большим гендерным разрывом в зарплате