https://ria.ru/20250921/rossiya-2043339459.html

Пушков прокомментировал эстонское заявление против России

Пушков прокомментировал эстонское заявление против России - РИА Новости, 21.09.2025

Пушков прокомментировал эстонское заявление против России

Попытки Эстонии обвинить Россию в якобы нарушении воздушного пространства страны говорят о том, что провокации будут множиться, враждебные РФ круги на Западе... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T14:56:00+03:00

2025-09-21T14:56:00+03:00

2025-09-21T14:56:00+03:00

в мире

эстония

россия

москва

алексей пушков

нато

оон

миг-31

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Попытки Эстонии обвинить Россию в якобы нарушении воздушного пространства страны говорят о том, что провокации будут множиться, враждебные РФ круги на Западе стараются доказать, что Москва якобы "готовится" напасть на одну из стран НАТО, считает российский сенатор Алексей Пушков. МИД Эстонии сообщил, что 22 сентября состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства в пятницу, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил в пятницу, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента. "Истерические заявления Эстонии насчет нарушения ее воздушного пространства российскими ВВС, как всегда, обернулись ложью. Эта информационная провокация имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давления на (президента США Дональда) Трампа с тем, чтобы он пошел на поводу у Европы… Никакого нарушения ее границ не было", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, такого рода провокации будут множиться: "враждебные России круги на Западе теперь стараются доказать, что Россия якобы готовится напасть на одну из стран НАТО". Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заявил ранее итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя обвинения в якобы вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Минобороны РФ сообщило, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

https://ria.ru/20250920/spiegel-2043264967.html

эстония

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, москва, алексей пушков, нато, оон, миг-31