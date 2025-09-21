Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал эстонское заявление против России - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043339459.html
Пушков прокомментировал эстонское заявление против России
Пушков прокомментировал эстонское заявление против России - РИА Новости, 21.09.2025
Пушков прокомментировал эстонское заявление против России
Попытки Эстонии обвинить Россию в якобы нарушении воздушного пространства страны говорят о том, что провокации будут множиться, враждебные РФ круги на Западе... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T14:56:00+03:00
2025-09-21T14:56:00+03:00
в мире
эстония
россия
москва
алексей пушков
нато
оон
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Попытки Эстонии обвинить Россию в якобы нарушении воздушного пространства страны говорят о том, что провокации будут множиться, враждебные РФ круги на Западе стараются доказать, что Москва якобы "готовится" напасть на одну из стран НАТО, считает российский сенатор Алексей Пушков. МИД Эстонии сообщил, что 22 сентября состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства в пятницу, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил в пятницу, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента. "Истерические заявления Эстонии насчет нарушения ее воздушного пространства российскими ВВС, как всегда, обернулись ложью. Эта информационная провокация имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давления на (президента США Дональда) Трампа с тем, чтобы он пошел на поводу у Европы… Никакого нарушения ее границ не было", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, такого рода провокации будут множиться: "враждебные России круги на Западе теперь стараются доказать, что Россия якобы готовится напасть на одну из стран НАТО". Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заявил ранее итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя обвинения в якобы вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Минобороны РФ сообщило, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
https://ria.ru/20250920/spiegel-2043264967.html
эстония
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, москва, алексей пушков, нато, оон, миг-31
В мире, Эстония, Россия, Москва, Алексей Пушков, НАТО, ООН, МиГ-31
Пушков прокомментировал эстонское заявление против России

Пушков заявил, что провокации против России будут умножаться

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Попытки Эстонии обвинить Россию в якобы нарушении воздушного пространства страны говорят о том, что провокации будут множиться, враждебные РФ круги на Западе стараются доказать, что Москва якобы "готовится" напасть на одну из стран НАТО, считает российский сенатор Алексей Пушков.
МИД Эстонии сообщил, что 22 сентября состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства в пятницу, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил в пятницу, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента.
"Истерические заявления Эстонии насчет нарушения ее воздушного пространства российскими ВВС, как всегда, обернулись ложью. Эта информационная провокация имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давления на (президента США Дональда) Трампа с тем, чтобы он пошел на поводу у Европы… Никакого нарушения ее границ не было", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, такого рода провокации будут множиться: "враждебные России круги на Западе теперь стараются доказать, что Россия якобы готовится напасть на одну из стран НАТО".
Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заявил ранее итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя обвинения в якобы вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
Минобороны РФ сообщило, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ: НАТО считает, что целью БПЛА в Польше был якобы военный центр в Жешуве
Вчера, 23:11
 
В миреЭстонияРоссияМоскваАлексей ПушковНАТОООНМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала