https://ria.ru/20250921/rossiya-2043336188.html

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области - РИА Новости, 21.09.2025

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области состоялась в областном центре, передает корреспондент РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T14:32:00+03:00

2025-09-21T14:32:00+03:00

2025-09-21T14:32:00+03:00

политика

курская область

александр хинштейн

игорь щеголев

цик рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043353260_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_a53bc797041fc611d3a98da7bda4d19f.jpg

КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области состоялась в областном центре, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в центральном федеральном округе Игорь Щёголев. "Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области. Конечно, в первую очередь это поддержка курса нашего президента Владимира Владимировича Путина, который направил меня в регион. Именно курс президента мы реализовывали и будем реализовывать на курской земле", - заявил Хинштейн на торжественной церемонии вступления в должность главы региона. Ранее ЦИК РФ после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. В региональном избиркоме сообщили, что по результатам проведенного очередного заседания, Хинштейн был зарегистрирован избранным на должность губернатора Курской области.

https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, александр хинштейн, игорь щеголев, цик рф, единая россия