21.09.2025
14:32 21.09.2025
Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области
Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области состоялась в областном центре, передает корреспондент РИА Новости, 21.09.2025
политика
курская область
александр хинштейн
игорь щеголев
цик рф
единая россия
КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области состоялась в областном центре, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в центральном федеральном округе Игорь Щёголев. "Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области. Конечно, в первую очередь это поддержка курса нашего президента Владимира Владимировича Путина, который направил меня в регион. Именно курс президента мы реализовывали и будем реализовывать на курской земле", - заявил Хинштейн на торжественной церемонии вступления в должность главы региона. Ранее ЦИК РФ после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. В региональном избиркоме сообщили, что по результатам проведенного очередного заседания, Хинштейн был зарегистрирован избранным на должность губернатора Курской области.
политика, курская область, александр хинштейн, игорь щеголев, цик рф, единая россия
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Игорь Щеголев, ЦИК РФ, Единая Россия
© Фото : Курская область/TelegramТоржественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области
© Фото : Курская область/Telegram
Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области
КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области состоялась в областном центре, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в центральном федеральном округе Игорь Щёголев.
"Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области. Конечно, в первую очередь это поддержка курса нашего президента Владимира Владимировича Путина, который направил меня в регион. Именно курс президента мы реализовывали и будем реализовывать на курской земле", - заявил Хинштейн на торжественной церемонии вступления в должность главы региона.
Ранее ЦИК РФ после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. В региональном избиркоме сообщили, что по результатам проведенного очередного заседания, Хинштейн был зарегистрирован избранным на должность губернатора Курской области.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Хинштейн назвал свои базовые принципы
7 декабря 2024, 14:30
 
ПолитикаКурская областьАлександр ХинштейнИгорь ЩеголевЦИК РФЕдиная Россия
 
 
