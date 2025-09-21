Пушков прокомментировал слова Стубба о гарантиях безопасности для Украины

https://ria.ru/20250921/rossiya-2043279881.html

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса и принятие его условий возможно только с согласия России, считает в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что у Москвы нет права голоса в вопросе о гарантиях безопасности для Украины.Ранее в интервью изданию Guardian Стубб сделал заявление, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, но уточнил, что у Российской Федерации якобы не будет права вето в отношении их формата. "Президент Финляндии Стубб, желая выглядеть решительным и твердым, сморозил явную глупость, заявив, что у России якобы "нет абсолютно никакого права голоса" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности Украины. Если бы у России не было права голоса, (американский лидер Дональд) Трамп не стал бы встречаться с (президентом РФ Владимиром) Путиным на Аляске. Всему миру ясно, что без согласия России никакого урегулирования украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касаются ее безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба", — написал он.Политик уверен, что президент Финляндии и "ему подобные" на протяжении длительного промежутка времени пытаются добиться чего-то, но ничего не выходит. По мнению Пушкова, главная причина этого заключается в том, что они пытаются навязать Российской Федерации условия, которые для нее неприемлемы."Как еще весной сказал Трамп в адрес европейцев, возмущенных тем, что США держат их в стороне от переговоров с Россией: "У них было целых три года на переговоры", то есть три года были, но переговоров не было. И Трамп таким образом дал понять, что Европа не хочет, не способна и не может добиться урегулирования", — подчеркнул сенатор. Пушков также отметил, что Стуббу следует взять свои слова обратно, иначе он рискует попасть в категорию западных политиков, известных "самыми нелепыми" заявлениями, и даже начать состязаться за первое место с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

