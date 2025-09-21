Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/rossijane-2043317082.html
Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии
Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии - РИА Новости, 21.09.2025
Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии
Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии - биометрические данные будут иметь функцию социальной карточки, эта возможность может быть... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:43:00+03:00
2025-09-21T11:43:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449555_0:148:3019:1846_1920x0_80_0_0_cbdf6e583b9f4c04a69b69a0baa737ac.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии - биометрические данные будут иметь функцию социальной карточки, эта возможность может быть реализована не раньше следующего года, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Сейчас у нас есть просто оплата по биометрии, привязанная к банковской карте. Разумно, чтобы граждане, которые имеют право на скидку при проезде, могли воспользоваться биометрией. Хотим, чтобы биометрия имела такой же функционал, как и социальные карточки, и человек мог выбрать, как именно пользоваться льготой. Естественно, на добровольной основе", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что такая функция может быть запущена вторым этапом после внедрения биометрии в метро. "В пилотном режиме история с льготными проездными может быть запущена не раньше следующего года. Все будет зависеть от готовности регионов", - сказал глава ЦБТ. По его словам, ключевым вопросом является источник достоверной информации о льготах, которую в дальнейшем можно будет привязать к профилю пользователя.
https://ria.ru/20250914/ekspert-2041782865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449555_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a53c9b650ea28ee3279752e3eae1f2d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии

Глава ЦБТ Поволоцкий: россияне смогут подтверждать льготы с помощью биометрии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии - биометрические данные будут иметь функцию социальной карточки, эта возможность может быть реализована не раньше следующего года, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
«
"Сейчас у нас есть просто оплата по биометрии, привязанная к банковской карте. Разумно, чтобы граждане, которые имеют право на скидку при проезде, могли воспользоваться биометрией. Хотим, чтобы биометрия имела такой же функционал, как и социальные карточки, и человек мог выбрать, как именно пользоваться льготой. Естественно, на добровольной основе", - сказал Поволоцкий.
Он отметил, что такая функция может быть запущена вторым этапом после внедрения биометрии в метро. "В пилотном режиме история с льготными проездными может быть запущена не раньше следующего года. Все будет зависеть от готовности регионов", - сказал глава ЦБТ.
По его словам, ключевым вопросом является источник достоверной информации о льготах, которую в дальнейшем можно будет привязать к профилю пользователя.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В ЦБТ рассказали, сколько времени занимает регистрация биометрии
14 сентября, 08:53
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала