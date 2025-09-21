https://ria.ru/20250921/rossijane-2043317082.html

Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии - биометрические данные будут иметь функцию социальной карточки, эта возможность может быть реализована не раньше следующего года, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Сейчас у нас есть просто оплата по биометрии, привязанная к банковской карте. Разумно, чтобы граждане, которые имеют право на скидку при проезде, могли воспользоваться биометрией. Хотим, чтобы биометрия имела такой же функционал, как и социальные карточки, и человек мог выбрать, как именно пользоваться льготой. Естественно, на добровольной основе", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что такая функция может быть запущена вторым этапом после внедрения биометрии в метро. "В пилотном режиме история с льготными проездными может быть запущена не раньше следующего года. Все будет зависеть от готовности регионов", - сказал глава ЦБТ. По его словам, ключевым вопросом является источник достоверной информации о льготах, которую в дальнейшем можно будет привязать к профилю пользователя.

