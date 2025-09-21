https://ria.ru/20250921/rossija-2043328715.html
Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине, заявил Песков
Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2025
Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине, заявил Песков
Россия будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Российская сторона будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность все-таки мирного урегулирования", - сказал Песков журналисту телеканал "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя сохраняющиеся усилия Европы по продолжению конфликта на Украине.
Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине, заявил Песков
