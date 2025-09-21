Рейтинг@Mail.ru
08:38 21.09.2025
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций (Apex Brasil) Алмир Рибейру Америку. &quot;Бразильские вина поставляются в Россию - возможность появилась благодаря санкциями. С дешевыми европейскими винами было сложно конкурировать, но в нынешнем контексте это стало возможно&quot;, - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.Чиновник добавил, что бразильским игрокам ещё предстоит показать массовому потребителю, что страна, которая не ассоциируется с виноделием, может быть поставщиком вина. "Процесс начался. Бразилия никогда не будет крупным игроком, потому что объем производства и поставок меньше чилийского или аргентинского, но можем найти нишу, особенно в игристых винах", - сказал также Рибейру Америку.
экономика, россия, бразилия
Экономика, Россия, Бразилия
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций (Apex Brasil) Алмир Рибейру Америку.
"Бразильские вина поставляются в Россию - возможность появилась благодаря санкциями. С дешевыми европейскими винами было сложно конкурировать, но в нынешнем контексте это стало возможно", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.

Чиновник добавил, что бразильским игрокам ещё предстоит показать массовому потребителю, что страна, которая не ассоциируется с виноделием, может быть поставщиком вина.
"Процесс начался. Бразилия никогда не будет крупным игроком, потому что объем производства и поставок меньше чилийского или аргентинского, но можем найти нишу, особенно в игристых винах", - сказал также Рибейру Америку.
Сбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Россия стала третьей в мире по росту производства вина
15 апреля, 22:17
 
