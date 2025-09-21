https://ria.ru/20250921/rossija-2043292177.html

Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России

Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России - РИА Новости, 21.09.2025

Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России

Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T08:38:00+03:00

2025-09-21T08:38:00+03:00

2025-09-21T08:38:00+03:00

экономика

россия

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_0:12:3204:1814_1920x0_80_0_0_e9730a252b7c6138a6d6374b593739e7.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций (Apex Brasil) Алмир Рибейру Америку. "Бразильские вина поставляются в Россию - возможность появилась благодаря санкциями. С дешевыми европейскими винами было сложно конкурировать, но в нынешнем контексте это стало возможно", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.Чиновник добавил, что бразильским игрокам ещё предстоит показать массовому потребителю, что страна, которая не ассоциируется с виноделием, может быть поставщиком вина. "Процесс начался. Бразилия никогда не будет крупным игроком, потому что объем производства и поставок меньше чилийского или аргентинского, но можем найти нишу, особенно в игристых винах", - сказал также Рибейру Америку.

https://ria.ru/20250415/vino-2011467138.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, бразилия