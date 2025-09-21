https://ria.ru/20250921/rossija-2043285645.html
Юрист объяснила, за какие интернет-стикеры грозит уголовная ответственность
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Создателям в интернете стикеров, дискредитирующих Вооруженные Силы и власть России, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По словам юриста, создателей могут привлечь к административной ответственности по статьям 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация Вооруженных Сил РФ) и 20.3.4 КоАП РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). "В случае, если автора стикерпаков, дискредитирующих власть РФ и Минобороны РФ, признали виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ и в течение года он повторно был привлечен к ответственности по аналогичной статье, его возможно привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ по статье 280.3 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - сказала она. При этом, согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 7 лет. Вместе с тем Браун добавила, что если подобные стикеры были созданы гражданами Украины за пределами Российской Федерации, то им может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Она добавила, что привлечь к ответственности украинских создателей таких стикеров сложнее из-за нахождения преступников за рубежом. Кроме того, для этого необходимо международное взаимодействие с правоохранительными структурами, что по состоянию на сегодня "проблематично". Однако она подчеркнула, что российские власти принимают все необходимые меры для решения данной проблематики. "Так, Роскомнадзор вносит такие материалы в "Единый реестр запрещенных сайтов", после чего блокируется доступ к ним на территории России, сам контент и все ресурсы, где он распространяется", - заключила юрист.
