Швейцарская компания подала в суд на Роспатент из-за утюга

Швейцарская компания подала в суд на Роспатент из-за утюга - РИА Новости, 21.09.2025

Швейцарская компания подала в суд на Роспатент из-за утюга

Швейцарская компания Astrata AG, производитель бытовой техники под брендом Polaris, просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T08:18:00+03:00

2025-09-21T08:18:00+03:00

2025-09-21T08:18:00+03:00

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Швейцарская компания Astrata AG, производитель бытовой техники под брендом Polaris, просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым ей было отказано с выдаче патента на полезную модель "Утюг с удаленным управлением", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Оспариваемое решение Роспатент вынес в июне. Его полный текст не опубликован. "Удовлетворить возражение, поступившее 12 декабря 2024 года, изменить решение Роспатента от 27 августа 2024 года и отказать в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель по вновь выявленным обстоятельствам", - приводится на сайте ведомства только выписка из решения. Заявление Astrata AG поступило в суд 5 сентября, оно оставлялось без движения из-за неправильной уплаты госпошлины, но в пятницу суд принял его к производству. Предварительные слушания назначены на конец октября. Под брендом Polaris выпускается бытовая техника – кофемашины, пылесосы, блендеры, мультиварки, утюги и т.п.

