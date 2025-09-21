Рейтинг@Mail.ru
В здании частично обрушившейся в Татарске школы ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.09.2025
14:02 21.09.2025
В здании частично обрушившейся в Татарске школы ввели режим ЧС
В здании частично обрушившейся в Татарске школы ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.09.2025
В здании частично обрушившейся в Татарске школы ввели режим ЧС
Власти ввели режим ЧС в двухэтажном здании 1937 года постройки школы №5 города Татарска Новосибирской области, часть которого обрушилась в воскресенье, сообщает РИА Новости, 21.09.2025
НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Власти ввели режим ЧС в двухэтажном здании 1937 года постройки школы №5 города Татарска Новосибирской области, часть которого обрушилась в воскресенье, сообщает прокуратура региона. Ранее ГУМЧС по Новосибирской области сообщало, что утром в воскресенье в Татарске обрушилась часть школы, по предварительным данным, пострадавших нет: людей в здании не было. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье "Халатность". "Принято решение о введении режима ЧС по улице Комиссаровская, дом 24, города Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ "СОШ 5" в городе Татарске", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что решение было принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарского муниципального округа. В нем приняли участие представители администрации муниципального округа, сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора, правоохранительных органов, сотрудники Татарской межрайонной прокуратуры. В прокуратуре добавили, что учащиеся школы с понедельника будут переведены на дистанционное обучение, в последующем будет решен вопрос с формированием образовательного процесса в других образовательных учреждениях Татарска. Ранее в минобразования Новосибирской области сообщили, что все 210 учащихся школы №5 в Татарске будут переведены в школу №9, которая находится в шаговой доступности.
НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Власти ввели режим ЧС в двухэтажном здании 1937 года постройки школы №5 города Татарска Новосибирской области, часть которого обрушилась в воскресенье, сообщает прокуратура региона.
Ранее ГУМЧС по Новосибирской области сообщало, что утром в воскресенье в Татарске обрушилась часть школы, по предварительным данным, пострадавших нет: людей в здании не было. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье "Халатность".
"Принято решение о введении режима ЧС по улице Комиссаровская, дом 24, города Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ "СОШ 5" в городе Татарске", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что решение было принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарского муниципального округа. В нем приняли участие представители администрации муниципального округа, сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора, правоохранительных органов, сотрудники Татарской межрайонной прокуратуры.
В прокуратуре добавили, что учащиеся школы с понедельника будут переведены на дистанционное обучение, в последующем будет решен вопрос с формированием образовательного процесса в других образовательных учреждениях Татарска.
Ранее в минобразования Новосибирской области сообщили, что все 210 учащихся школы №5 в Татарске будут переведены в школу №9, которая находится в шаговой доступности.
