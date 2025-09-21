https://ria.ru/20250921/reys-2043358335.html
Рейс Владивосток — Москва по "мокрому лизингу" задерживается
Рейс Владивосток — Москва по "мокрому лизингу" задерживается - РИА Новости, 21.09.2025
Рейс Владивосток — Москва по "мокрому лизингу" задерживается
Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот". РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:19:00+03:00
2025-09-21T16:19:00+03:00
2025-09-21T16:20:00+03:00
россия
ifly
аэрофлот
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/23/1499052303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_840db2ae7e4c1ffe8cbbd998d5c077a4.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот". "Рейс SU5803 Владивосток-Москва за 21 сентября, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам", - говорится в Telegram-канале компании.На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание, согласно федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.
https://ria.ru/20250822/reys--2036927403.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/23/1499052303_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_6baeb5e420238f885b89e35ec6708aca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ifly, аэрофлот, москва
Россия, iFly, Аэрофлот, Москва
Рейс Владивосток — Москва по "мокрому лизингу" задерживается
Рейс IFly из Владивостока в Москву по мокрому лизингу задержали по техпричинам