16:19 21.09.2025 (обновлено: 16:20 21.09.2025)
Рейс Владивосток — Москва по "мокрому лизингу" задерживается
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот". &quot;Рейс SU5803 Владивосток-Москва за 21 сентября, выполняемый авиакомпанией IFly по программе &quot;мокрого лизинга&quot;, задерживается по техническим причинам&quot;, - говорится в Telegram-канале компании.На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание, согласно федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.
россия, ifly, аэрофлот, москва
Россия, iFly, Аэрофлот, Москва
Самолет авиакомпании iFly . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот".
"Рейс SU5803 Владивосток-Москва за 21 сентября, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам", - говорится в Telegram-канале компании.

На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание, согласно федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.
РоссияiFlyАэрофлотМосква
 
 
