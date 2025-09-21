https://ria.ru/20250921/razvozhai-2043407298.html
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым - РИА Новости, 21.09.2025
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших во время атаки БПЛА в Крыму. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших во время атаки БПЛА в Крыму. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "От атаки беспилотника укронацистского террористического режима в Крыму погибли люди и более десятка пострадавших... Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым. В этот час мы вместе с Крымом и крымчанами", - написал он в Telegram-канале. Он отметил, что эта атака - очередное преступление против мирных жителей. Также подчеркивается, что удар пришёлся по тем местам, где "должны царить здоровье, безопасность и детский смех". "Враги хотят посеять страх, но они не знают дух крымчан и всей России. Мы вместе и именно этим всегда были сильны", - добавил губернатор.
