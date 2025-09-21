Рейтинг@Mail.ru
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым - РИА Новости, 21.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 21.09.2025
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым - РИА Новости, 21.09.2025
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших во время атаки БПЛА в Крыму.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших во время атаки БПЛА в Крыму. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "От атаки беспилотника укронацистского террористического режима в Крыму погибли люди и более десятка пострадавших... Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым. В этот час мы вместе с Крымом и крымчанами", - написал он в Telegram-канале. Он отметил, что эта атака - очередное преступление против мирных жителей. Также подчеркивается, что удар пришёлся по тем местам, где "должны царить здоровье, безопасность и детский смех". "Враги хотят посеять страх, но они не знают дух крымчан и всей России. Мы вместе и именно этим всегда были сильны", - добавил губернатор.
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым

Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА на Крым

Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших во время атаки БПЛА в Крыму.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке.
"От атаки беспилотника укронацистского террористического режима в Крыму погибли люди и более десятка пострадавших... Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым. В этот час мы вместе с Крымом и крымчанами", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что эта атака - очередное преступление против мирных жителей. Также подчеркивается, что удар пришёлся по тем местам, где "должны царить здоровье, безопасность и детский смех".
"Враги хотят посеять страх, но они не знают дух крымчан и всей России. Мы вместе и именно этим всегда были сильны", - добавил губернатор.
