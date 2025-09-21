https://ria.ru/20250921/raketa-2043311426.html
ЦАХАЛ сообщила ракетах, выпущенных из сектора Газа по Ашдоду
ЦАХАЛ сообщила ракетах, выпущенных из сектора Газа по Ашдоду
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Палестинские боевики в воскресенье выпустили из сектора Газа две ракеты по району израильского портового города Ашдод, одна из них была перехвачена, а вторая упала на открытой местности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, прозвучавших некоторое время назад в районах Лахиш и Ашдод, с севера сектора Газа были выпущены две ракеты. ВВС Израиля перехватили одну цель, а вторая упала на открытой местности... Пострадавших нет", - говорится в сообщении военных. Обстрел израильской территории произошел на фоне наземной операции израильской армии в городе Газа.
