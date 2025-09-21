Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила ракетах, выпущенных из сектора Газа по Ашдоду - РИА Новости, 21.09.2025
11:02 21.09.2025
ЦАХАЛ сообщила ракетах, выпущенных из сектора Газа по Ашдоду
ЦАХАЛ сообщила ракетах, выпущенных из сектора Газа по Ашдоду
2025-09-21T11:02:00+03:00
2025-09-21T11:02:00+03:00
в мире
ашдод
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Палестинские боевики в воскресенье выпустили из сектора Газа две ракеты по району израильского портового города Ашдод, одна из них была перехвачена, а вторая упала на открытой местности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, прозвучавших некоторое время назад в районах Лахиш и Ашдод, с севера сектора Газа были выпущены две ракеты. ВВС Израиля перехватили одну цель, а вторая упала на открытой местности... Пострадавших нет", - говорится в сообщении военных. Обстрел израильской территории произошел на фоне наземной операции израильской армии в городе Газа.
в мире, ашдод, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ашдод, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе
Следы ракет в небе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Палестинские боевики в воскресенье выпустили из сектора Газа две ракеты по району израильского портового города Ашдод, одна из них была перехвачена, а вторая упала на открытой местности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен, прозвучавших некоторое время назад в районах Лахиш и Ашдод, с севера сектора Газа были выпущены две ракеты. ВВС Израиля перехватили одну цель, а вторая упала на открытой местности... Пострадавших нет", - говорится в сообщении военных.
Обстрел израильской территории произошел на фоне наземной операции израильской армии в городе Газа.
В миреАшдодИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
